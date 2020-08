Khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Công an TP.Vũng Tàu

Ngày 17/8, Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã tặng hoa, Giấy khen và thưởng đột xuất cho Công an TP. Vũng Tàu, vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 4 từ phải qua) cùng ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (thứ 3 từ trái qua) và ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu (thứ 5 từ trái qua) trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng Công an TP.Vũng Tàu.

Theo đó, chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 8, với tinh thần tích cực, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an TP. Vũng Tàu đã triệt phá 2 vụ án lớn, tính chất rất nguy hiểm liên quan đến tội phạm ma túy. Cụ thể vào lúc 15 giờ ngày 4/8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP. Vũng Tàu đã phối hợp Công an phường Nguyễn An Ninh bắt quả tang Phạm Hữu Hiệp (55 tuổi, HKTT tại An Giang, tạm trú tại 419, Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) đang bán dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy đá cho một đối tượng nghiện ma túy tại cửa hàng tạp hóa Lê Duy ở 419, Bình Giã. Khám xét khẩn cấp tiệm tạp hóa của Hiệp, Công an TP. Vũng Tàu phát hiện, thu giữ 8.099 dụng cụ sử dụng ma túy và 1.533 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, không có chứng từ hóa đơn. Đây là vụ bắt giữ đối tượng buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay.

Tiếp đó, được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chuyên án, ngày 13/8 Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP. Vũng Tàu đã triệt phá một đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh từ TP. Hồ Chí Minh về Vũng Tàu, bắt giữ toàn bộ 4 đối tượng và thu giữ số lượng ma túy lớn, gồm 515 viên thuốc lắc, khoảng 700g ma túy đá và 300g ma túy khay. Đây cũng là một trong số ít vụ có lượng ma túy lớn nhất bị phát hiện thu giữ từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: AN BÌNH