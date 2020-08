Báo Bà Rịa - Vũng Tàu chúc mừng Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam

Sáng 18/8, Đoàn cán bộ, phóng viên Báo BR-VT do ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo BR-VT làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020).

Ông Trương Đức Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh.

Thay mặt Báo BR-VT, ông Trương Đức Nghĩa gửi tới các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND lời chúc sức khỏe, tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, ông Trương Đức Nghĩa mong muốn Công an tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên trong quá trình tác nghiệp để có những bài viết phản ánh chân thực, đầy đủ, chính xác, kịp thời gương người tốt, việc tốt trong lực lượng công an, tình hình ANTT xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chân thành cảm ơn Báo BR-VT, đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN