Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 11/8, HĐND TX. Phú Mỹ tổ chức Kỳ họp thứ 14 khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chỉ tiêu kinh tế của TX. Phú Mỹ giảm từ 4,5 đến 11,7 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ của thị xã đạt 18.242 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 7.476 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông - ngư nghiệp 826 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước gần 1.015 tỷ đồng. Đến nay, thị xã có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, xã Sông Xoài đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được triển khai thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Về kết quả hoạt động của HĐND TX. Phú Mỹ 6 tháng đầu năm, chất lượng tiếp xúc cử tri và giám sát của HĐND thị xã được nâng cao. Các ý kiến phản ánh của cử tri trên địa bàn thị xã về đất đai, quy hoạch, đền bù giải tỏa, giao thông, thủy lợi, xây dựng, điện, nước sạch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đã được các đại biểu HĐND tiếp thu và chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Kỳ họp lần này đã thông qua các tờ trình về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND TX. Phú Mỹ; đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2019; thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND TX. Phú Mỹ quyết định chủ trương đầu tư; đề nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND TX. Phú Mỹ; Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ và Nghị quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã quyết định chủ trương đầu tư.

PHƯƠNG NAM - HẢI KHÔI