Xây dựng lực lượng biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện

Nhiệm kỳ 2015-2020, BĐBP tỉnh BR-VT đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, tạo nền tảng xây dựng thế trận “biên giới lòng dân” ngày càng vững chắc. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo BR-VT đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xung quanh nội dung này.

* PV: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà Đảng ủy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ qua?

- Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ công tác biên phòng; triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các lực lượng giải quyết, xử lý tốt các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên khu vực biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tặng gạo cho người già neo đơn Phường 12, TP.Vũng Tàu.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới của tỉnh ngày càng vững chắc.

* 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Để đạt kết quả này, giải pháp mà Đảng ủy BĐBP tỉnh thực hiện là gì, thưa đồng chí?

- Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm; triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm điểm tập thể, cá nhân, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Công tác phát triển đảng viên được tiến hành chặt chẽ, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 46 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 153%).

Về công tác xây dựng lực lượng, Đảng bộ đã lãnh đạo đổi mới nâng cao hiệu quả phong trào “Thi đua Quyết thắng”; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường cho cơ sở. Qua đó đưa lực lượng BĐBP tỉnh không ngừng trưởng thành về mọi mặt; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức lối sống, kỷ luật nghiêm.

* Để tiếp tục xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo trong tình hình mới, Đảng ủy BĐBP tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp như thế nào trong nhiệm kỳ 2020-2025?

- Thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh sẽ tập trung đổi mới và thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng; tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ chuyên trách nòng cốt quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Để thực hiện thắng lợi các nội dung trên, Đảng ủy BĐBP tỉnh sẽ chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, đối sách về quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn; đẩy mạnh các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương biên giới thực hiện hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, vùng biển đảo của tỉnh.

* Xin cảm ơn đồng chí!

NHÂN ĐOÀN (thực hiện)