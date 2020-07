Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền biên phòng toàn dân. Qua đó góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh trật tự biên giới, vùng biển - đảo của tỉnh, không để tình huống bất ngờ xảy ra.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển.

BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN TRÊN BIỂN

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, đảo rộng hơn 100.000km2 với hơn 305km chiều dài bờ biển, đảo, 65 bến cảng, 5 bến phao, 69 điểm neo, 9 bến cảng dầu khí ngoài khơi và sân bay Vũng Tàu, trên địa bàn các tỉnh: BR-VT, Đồng Nai và Bình Dương.

Xác định rõ đây là nhiệm vụ khó khăn do địa bàn quản lý, bảo vệ rộng, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên biển. Cụ thể là kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện trước khi xuất bến ra khơi; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng yếu, nhất là khu vực phao số 0, Bãi Sau, Bãi Trước, vịnh Gành Rái (TP.Vũng Tàu), Long Hải (huyện Long Điền), Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm.

Điển hình như ngày 7/4 vừa qua, trong quá trình tuần tra tại cảng cá Cát Lở, TP.Vũng Tàu, Tổ kiểm tra giám sát Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu đã phát hiện tàu cá KG 90778 TS đang bốc dỡ hải sản từ tàu cá KG 90778 TS lên xe ô tô chuyên dụng biển số 68C-013.41 do ông Lê Như Bình (SN 1979, quê tỉnh Kiên Giang) điều khiển với số lượng 40 bao hải sâm dừa (còn gọi là banh lông) có trọng lượng khoảng 1,2 tấn. Trước đó tại khu vực Nhà Lớn, Đồn Biên phòng Long Sơn phát hiện và bắt giữ Trần Xuân Vương đang thực hiện hành vi thu tiền và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI MỌI TÌNH HUỐNG

Không chỉ quản lý tốt tình hình ANTT trên địa bàn, các đơn vị BĐBP tỉnh còn tích cực tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ trên biển. Với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch về công tác phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn quản lý. Ngoài ra, các đơn vị cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập theo từng phương án, tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, phối hợp với các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con ngư dân cách phòng tránh thiên tai và cách xử lý sự cố trên biển…

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho ngư dân trong khai thác thủy, hải sản bền vững gắn liền với bảo đảm quốc phòng-an ninh. 100% đơn vị Đồn, Hải đội trực thuộc còn triển khai cho cán bộ, chiến sĩ, nòng cốt là ĐVTN của đơn vị phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn biên phòng tổ chức “ngày chủ nhật xanh, “ngày thứ bảy tình nguyện”, tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các tuyến biển ít nhất 1 lần/tháng. “Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh sẽ phát huy tốt những kết quả trong thời gian qua, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh”, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN