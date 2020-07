Khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Long Điền khóa II

Sáng 15/7, HĐND huyện Long Điền tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Long Điền.

Các ông võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Điền; Trần Quang Vinh và Phạm Sơn Tùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Võ Hữu Hạnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 12 có rất nhiều nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi HĐND huyện phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hoạt động vì lợi ích của nhân dân trong huyện. Tại Kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét quyết định các nội dung quan trọng như: xem xét, thảo luận về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm về các hoạt động của HĐND; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; thông qua 7 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND và các nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu thương mại – dịch vụ của huyện thực hiện hơn 5.480 tỷ đồng, đạt 39,6% so với kế hoạch; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 1.296 tỷ đồng, đạt 41,2% kế hoạch; sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp hơn 309 tỷ đồng; cụm công nghiệp An Ngãi tiếp tục triển khai với quy mô diện tích hơn 37ha, tổng vốn đầu tư hơn 126 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước 1.014 tỷ đồng, đạt 108,7% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 5 xã (An Nhứt, An Ngãi, Phước Tỉnh, Tam Phước, Phước Hưng) được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó xã An Nhứt đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Long Điền được công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được triển khai thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Những năm qua, hạ tầng cơ sở được tập trung đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Long Điền.

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, huyện Long Điền tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả xây dựng NTM, đô thị văn minh, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"...

Kỳ họp sẽ thông qua các dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện; dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2019; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020…

Kỳ họp diễn ra trong hai ngày 15 và 16/7/2020.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG