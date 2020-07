Thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho TP.Vũng Tàu

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị BCH Đảng bộ TP.Vũng Tàu lần thứ 38 (mở rộng), diễn ra vào ngày 2/7.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn. Tổng doanh thu thương mại-dịch vụ 107.180 tỷ đồng, đạt 42,01% kế hoạch, bằng 93,3% so với cùng kỳ. Thành phố đón 2,1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, bằng 69,95% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước 2.008 tỷ đồng, đạt hơn 48,3% dự toán năm... Việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai và trật tự xây dựng được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải quyết việc làm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo… được chú trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã bàn các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh khôi phục, phát triển kinh tế sau dịch COVID-19; kích cầu du lịch để thu hút khách; điều hành thu, chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý TP.Vũng Tàu cần làm tốt công tác quy hoạch; tìm kiếm, chọn lựa những nhà đầu tư có ý tưởng, dự án tốt nhất. Đồng thời, nhanh chóng bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, thúc đẩy kinh tế - xã hội phải triển, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của người dân và xã hội. Việc cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN cũng cần được ưu tiên quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu TP.Vũng Tàu tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; trồng nhiều cây xanh, giữ gìn môi trường sạch, đẹp.

Tin, ảnh: THI PHONG