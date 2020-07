Tri ân người có công với cách mạng

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó góp phần chăm lo tốt hơn các đối tượng chính sách, người có công cách mạng.

Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi sức khỏe Mẹ VNAH Nguyễn Thị Kiều (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

ẤM ÁP NHỮNG NGÔI NHÀ TÌNH NGHĨA

Trong căn nhà tình nghĩa do Ban CHQS huyện Châu Đức xây tặng cuối năm 2018, ông Trần Văn Tẩu (SN 1947, tổ 34, ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành) xúc động kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện đời mình. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, ông Tẩu nghe theo tiếng gọi của non sông hăng hái lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trải qua nhiều lần bị thương khi bị địch bắt tù đày nên sau này, ông thường xuyên bị những vết thương cũ hành hạ mỗi khi trái gió trở trời. Dù mái tóc đã bạc trắng nhưng vợ chồng ông vẫn chưa có được ngôi nhà để sinh sống những ngày cuối đời. Trước hoàn cảnh đó, Ban CHQS huyện Châu Đức đã vận động Công ty Trực thăng miền Nam xây tặng gia đình ông Tẩu ngôi nhà mới rộng 70m2, trị giá 200 triệu đồng. “Ước mơ có được ngôi nhà khang trang bấy lâu nay giờ đã trở thành hiện thực. Đây là nguồn động lực hết sức to lớn giúp tôi có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau”, ông Tẩu nói.

Các bác sĩ quân y Bộ CHQS tỉnh khám sức khỏe cho Mẹ VNAH Võ Thị Vĩ (KP.Phước Sơn, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) hồi đầu tháng 7/2020.

Rời nhà ông Tẩu, chúng tôi đến thăm bà Dương Thị Năm (84 tuổi), vợ liệt sĩ Dương Văn Nhứt (ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ). Bà Năm có 3 người con, 2 người đã mất, người con gái lại lấy chồng xa, chỉ còn lại một mình bà sống trong căn nhà tình thương do chính quyền địa phương xây dựng cách đây 10 năm. Tuy nhiên căn nhà đã xuống cấp. Để bảo đảm cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bà Năm, tháng 7/2019 Ban CHQS TX.Phú Mỹ đã vận động 23 cán bộ, chiến sĩ sửa chữa lại nhà cho bà cũng như các vật dụng hư hỏng khác… với tổng số tiền 10 triệu đồng. “Tôi vô cùng cảm kích trước việc làm này của các cán bộ, chiến sĩ”, bà Năm xúc động nói.

Có dịp tham gia chương trình “Tặng quà, khám bệnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày 10/7 vừa qua, chúng tôi cảm nhận được tình cảm, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ đối với những người có công với cách mạng. Ngoài thăm hỏi, động viên và trao tận tay Mẹ những phần quà để tỏ lòng tri ân, các bác sĩ quân y còn tận tình thăm khám, tư vấn chế độ ăn uống, tập luyện. “Sau khi khám xong, các bác sĩ đã dặn dò tôi phải uống thuốc đầy đủ, đúng giờ và vận động nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe để huyết áp không tăng. Đồng thời lưu lại số điện thoại của gia đình để trao đổi, hỏi thăm tình hình sức khỏe thường xuyên khiến tôi rất cảm động”, Mẹ Nguyễn Thị Chính (ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) kể.

TÍCH CỰC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

Không chỉ làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang tỉnh còn tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS). Theo Bộ CHQS tỉnh, dù công tác tìm kiếm, quy tập HCLS gặp không ít khó khăn do việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa nhiều, thiếu cụ thể, chưa chính xác; địa hình các khu vực có giao tranh giữa ta và địch, có chiến sĩ hy sinh nay đã thay đổi rất nhiều… Tuy nhiên thấu hiểu nỗi lòng, sự mong mỏi của những người mẹ, người vợ, người con đang từng ngày, từng giờ trông ngóng người thân hy sinh mà chưa tìm được phần mộ, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn tích cực tìm kiếm, quy tập HCLS.

Ngoài việc tổ chức tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS cho các đại biểu; phát phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ đến các hộ dân trên địa bàn tỉnh, LLVT tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với ngành LĐTBXH, Hội CCB, Cựu TNXP, Ban liên lạc truyền thống các đơn vị, chính quyền và nhân dân tại các địa phương tăng cường rà soát, tìm kiếm thông tin ở các điểm chôn cất liệt sĩ trong kháng chiến. Căn cứ vào nguồn thông tin của các CCB, Cựu TNXP, thân nhân liệt sĩ và người dân cung cấp, Bộ CHQS tỉnh lập tức đối chiếu danh sách, hồ sơ để xác minh. Khi có thông tin chính xác thì lập kế hoạch tổ chức quy tập.

Tại buổi quy tập HCLS Nguyễn Văn Lầu, SN 1931, Xã đội trưởng xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, hy sinh năm 1949 tại khu vực ấp Tân Trung (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) ngày 21/4 vừa qua, ông Nguyễn Văn Đài (em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu) xúc động cho biết. “Nhờ sự tích cực xác minh, tìm kiếm và quy tập HCLS của LLVT tỉnh mà sau hơn 70 năm nằm sâu trong lòng đất, hài cốt của anh trai tôi đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền - Đất Đỏ và tổ chức lễ truy điệu, an táng một cách chu đáo, nghĩa tình”.

Theo Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, xác định công tác tìm kiếm, quy tập HCLS là việc làm thể hiện đạo lý truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, trong đó cần tập trung tìm kiếm các khu vực như: Bệnh viện K76A, K76B thuộc xã Hòa Hiệp, Hòa Hưng, Tân Lâm, Bàu Lâm, Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) và khu vực Chồi Đồng thuộc xã Cù Bị, lô cao su số 8 thuộc xã Xuân Sơn, Bình Ba, Xà Bang (huyện Châu Đức).

Giai đoạn 2010-2020, LLVT tỉnh đã phối hợp khảo sát, quy tập được 381 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tổ chức lễ truy điệu, an táng chu đáo, nghĩa tình; giải quyết chế độ chính sách cho 10.225 người với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng; vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây và bàn giao 30 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; phối hợp các cơ sở Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam trong tỉnh tổ chức 50 đợt viếng nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ vào dịp 27/7 hàng năm; tổ chức các đợt thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công…

Bài, ảnh: MINH NHÂN