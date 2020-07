Tập trung xây dựng và phát triển đô thị Long Hải

Sáng 22/7, tại Hội trường Trung tâm Hành chính huyện Long Điền, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên chính thức.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và 198 đại biểu, đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Long Điền tham dự Đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Long Điền đã lãnh đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng, môi trường du lịch được cải thiện; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng Nghị quyết đề ra, tăng tỷ trọng dịch vụ - du lịch, giảm dần tỷ trọng công nghiệp - nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ doanh thu tăng gấp 2 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 14,6%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,9% năm; thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Long Điền tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, đoàn thể đối với hoạt động của cấp ủy Đảng và chính quyền một cách hiệu quả. Huyện cũng tập trung chỉ đạo phát triển đô thị Long Hải theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; phát triển các loại hình dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, coi đó là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển công nghiệp theo chiều sâu, trong đó tập trung thu hút công nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất đạt mức cận tiên tiến và tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn liền với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao....

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Yến đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Long Điền đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ huyện Long Điền nhiệm kỳ 2020-2025 cần xác định rõ cơ cấu nền kinh tế của huyện là du lịch - nông nghiệp - công nghiệp, trong đó du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; tăng cường tập trung phát triển du lịch theo hướng bền vững gắn liền với sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện. Đảng bộ huyện cần tập trung mọi nguồn lực để phát triển đô thị Long Hải trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh; tăng cường kết nối với các địa phương lân cận nhằm phát triển mạnh vùng du lịch biển Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm - Vũng Tàu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng bộ huyện cần triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người dân, cải thiện môi trường, cung cấp giáo dục chất lượng cao; nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh ở tuyến cơ sở; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Trong chương trình phiên chính thức ngày 22/7, Đại hội nghe báo cáo kết quả phiên trù bị (ngày 21/7); thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và thảo luận, tham luận tại Đại hội. Đại hội cũng tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Huyện ủy khóa XII.

Ngày 23/7, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM