Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Không xé lẻ tuyến cảng

•Kiến nghị Chính phủ thúc đẩy nhanh cầu Phước An, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nhiều kiến nghị cụ thể nhằm thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, cải thiện môi trường đầu tư được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhân chuyến thăm BR - VT ngày 22/7.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan mô hình và nghe báo cáo về tình hình hoạt động của KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3.

DÙ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID, LƯỢNG HÀNG QUA CẢNG VẪN TĂNG

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, Tổng Công ty đang khai thác 3 cảng trong hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải gồm: Cảng Tân Cảng - Cái Mép (TCCT), Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) và Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCIT), tạo thành cụm cảng liên hoàn với tổng diện tích 120ha bãi, gần 1.600m cầu tàu, đáp ứng linh động nhu cầu thay đổi cầu bến của khách hàng, hãng tàu và nhu cầu mở rộng thêm các tuyến dịch vụ quốc tế.

6 tháng đầu năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhờ chủ động phương án điều hành linh hoạt, nên tình hình sản xuất kinh doanh thông suốt, an toàn; sản lượng container xuất nhập khẩu qua các cảng của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm chiếm 62% tổng sản lượng container xuất nhập khẩu cả nước, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu, lợi nhuận toàn hệ thống tăng từ 5-7% so với cùng kỳ 2019, đạt 47-49% kế hoạch năm 2020.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Đoàn đã thăm và tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Đường (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa); Mẹ VNAH Võ Thị Vĩ và thương binh Nguyễn Văn Hơn (TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ); AHLLVTND Nguyễn Văn Tròn (TP.Bà Rịa). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc các Mẹ VNAH, AHLLVTND, các thương binh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

CẦN THÚC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG GIAO THÔNG KẾT NỐI

Tuy nhiên, hiện nay, lượng container thông qua vận chuyển bằng đường bộ chỉ chiếm 15%, còn lại tất cả phải đi bằng đường thủy. Hệ thống giao thông đường bộ kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải chưa đồng bộ là nguyên nhân khiến các cảng trên tuyến Cái Mép - Thị Vải khó thu hút chủ hàng, làm giảm sức cạnh tranh của cụm cảng nói chung và hệ thống các cảng thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nói riêng. Đại tá Ngô Minh Thuấn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông kết nối, trong đó trọng điểm là cầu Phước An nối với Đồng Nai và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đồng thời, cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp nhận, đầu tư, quản lý, khai thác Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ nhằm kết nối liên hoàn với cụm 3 cảng nước sâu của Tổng Công ty, tạo thành cụm cảng trung chuyển tầm vóc khu vực, vừa bảo đảm an ninh cảng biển và an ninh quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng Nghĩa trang Hàng Dương Chiều 22/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Công tác của Quốc hội đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo huyện Côn Đảo tham dự lễ viếng. Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương. Sau lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Công tác của Quốc hội, cùng các lãnh đạo tỉnh đã đến thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước, trong đó có mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, AHLLVTND Võ Thị Sáu, Lưu Chí Hiếu, Vũ Văn Hiếu… Đoàn cũng đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông, dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo.

KIẾN NGHỊ RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TTHC CHO NHÀ ĐẦU TƯ

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 thì gặp khó do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 6 tháng đầu năm, KCN trên không thu hút được nhà đầu tư mới. Nhiều công ty, xí nghiệp thuê hạ tầng trong KCN phải dừng thi công do chuyên gia nước ngoài chưa quay lại và không nhập máy móc thiết bị. Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 kiến nghị Quốc hội tháo gỡ rút ngắn thời gian xin phê duyệt TTHC cho nhà đầu tư; xem xét rút ngắn thời gian vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường cho DN thay vì 6 tháng như hiện nay; có cơ chế ưu đãi lãi suất vay cho nhà đầu tư hạ tầng KCN; cho địa phương giữ lại 2% thu ngân sách từ các nhà máy để sử dụng cho mục đích an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của các DN. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động của DN, trong đó có Luật Đầu tư, Luật DN, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho DN phát triển. Trước các kiến nghị của DN, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ủy ban của Quốc hội lưu ý tổng hợp để tham mưu những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền và đề xuất trong quá trình xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề về quốc phòng, an ninh và những vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan.

PHẢI THỂ HIỆN TẦM VÓC CỤM CẢNG SỐ 1 VIỆT NAM

Đối với kiến nghị đầu tư cầu Phước An và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm, đánh giá đây là tuyến giao thông quan trọng có tác dụng tạo động lực khai thác ưu thế của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh BR-VT cần đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và lưu ý ưu tiên thực hiện trước. Chủ tịch Quốc hội cũng ủng hộ đề xuất đầu tư, quản lý, khai thác Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Theo Chủ tịch Quốc hội, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được quy hoạch là cụm cảng số 1 Việt Nam phải thể hiện được tầm vóc, quy mô, không xé lẻ làm manh mún cảng. “Tôi đề nghị tỉnh BR-VT cần xem xét, đánh giá lại năng lực của DN đã được giao thực hiện Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ. Nếu không đủ năng lực, tỉnh cần thu hồi giao về cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn để kết hợp làm kinh tế và an ninh quốc phòng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng Nghĩa trang Hàng Dương