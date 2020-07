Huyện Xuyên Mộc duy trì tốc độ tăng trưởng

Ngày 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị lần thứ 28 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, kinh tế của huyện Xuyên Mộc vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp hơn 1.651 tỷ đồng, tăng 3,7%. Doanh thu thương mại- dịch vụ- du lịch đạt hơn 3.095 tỷ đồng, tăng 6,3% so cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách trên địa bàn ước 1.442 tỷ đồng, đạt 75% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội tiếp tục có chuyển biến, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đã giải quyết việc làm cho 2.445 lao động trên địa bàn huyện. Công tác quốc - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Từ nay đến cuối năm, huyện Xuyên Mộc tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra, đặc biệt là lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

NGUYỄN THẮNG