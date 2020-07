Ngày 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị lần thứ 61 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết thực hiện các chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6 tháng đầu năm, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhưng nhìn chung kinh tế của huyện vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, nông - lâm - ngư nghiệp tiếp tục phát triển; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tập trung thực hiện; hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới. Cụ thể giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt hơn 1.200 tỷ đồng, đạt trên 46%KH, tăng 4,68% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 188 tỷ đồng, đạt trên 117% dự toán, tăng 17,94% so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội tiếp tục có chuyển biến, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác quốc - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực phát triển kinh tế của huyện giảm so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt gần 2.800 tỷ đồng, đạt 40%KH, giảm 5,29% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN - xây dựng đạt trên 1.500 tỷ đồng, đạt 47%KH, giảm 0,98% so cùng kỳ.

6 tháng cuối năm, trên cơ sở nghị quyết năm 2020, huyện tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra, đặc biệt là lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hệ thống chính trị, kịp thời triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng;…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019); 9 cá nhân, 12 tập thể có thành tích trong thực hiện các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 9 tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện các quyết định, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

THANH NGHI