Chuyển đổi mô hình kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

Sáng 9/7, Đại hội Đảng bộ huyện Châu Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng 235 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.444 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, tạo nên những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Kinh tế của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng khá, có sự thay đổi nhanh về kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, từng bước tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Cụ thể, nông nghiệp chiếm tỷ lệ 51,3%; thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ 27,2%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ 21,5%. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng hơn 61% so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng bình quân hơn 10%/năm. Huyện cũng đã tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định. Đảng bộ đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển được 750 đảng viên mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai hiệu quả, đến nay có 10/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao kết quả Đảng bộ huyện Châu Đức đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung phát triển kinh tế trang trại, kinh tế HTX, đẩy mạnh nông nghiệp kết hợp du lịch, xây dựng huyện Châu Đức thành huyện NTM, đóng góp tích cực cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện và góp phần giải quyết việc làm; thực hiện tốt các mục tiêu phát triển con người, có giải pháp chăm lo tốt các vấn đề an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy Châu Đức khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG - MAI NGỌC