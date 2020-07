Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức ngày 2/7.

BCH Đảng bộ VMS-South nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Giáp, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ VMS-South cho biết: Đảng bộ VMS-South hiện có 644 đảng viên, sinh hoạt tại 15 tổ chức cơ sở Đảng. 5 năm qua, Đảng bộ VMS-South đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt kéo theo thu nhập bình quân của người lao động tăng, bình quân đạt từ 8,7 đến 27,4 triệu đồng/người/tháng, tăng từ 11,6% đến 43,8%. Cùng với việc phát triển sản xuất, kinh doanh, VMS-South đặc biệt quan tâm và chú trọng việc cải tạo nâng cấp các trạm đèn biển có ý nghĩa về an ninh quốc phòng tại khu vực quần đảo Trường Sa như: Đá Tây, An Bang, Song Tử Tây, giúp cho tàu thuyền hành hải an toàn, bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của quốc gia.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VMS-South tiếp tục lãnh đạo đơn vị tập trung hiện tốt các nhiệm vụ, duy trì doanh thu hàng năm tăng khoảng từ 5% trở lên. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu kết nạp từ 25-27 đảng viên mới; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Yến đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VMS-South đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VMS-South cần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn do lỗi của báo hiệu hàng hải, hoa tiêu hành hải; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW…

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào BCH Đảng bộ VMS-South, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Quách Đình Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VMS-South được bầu làm Bí thư Đảng ủy VMS-South, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN