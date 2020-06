Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân

Ngày 16/6, Đảng bộ Phường 11, TP. Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Phường 11 khóa XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu. Các nhiệm vụ về quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, văn hóa-xã hội hoàn thành tốt. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện chu đáo; phường giữ vững danh hiệu Phường văn minh đô thị… Đảng bộ phường đã kết nạp được 70 đảng viên (đạt 106,1% so với chỉ tiêu).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Phường 11 đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 10-15%, phát triển dịch vụ thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp là kinh tế mũi nhọn của phường; thu ngân sách tăng bình quân 10-15%/năm; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, 4/4 khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, Phường giữ vững danh hiệu Phường văn minh đô thị; mỗi năm kết nạp từ 10-15 đảng viên.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ Phường 11 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Thị Thu Giang, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Phường 11 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: LINH QUANG