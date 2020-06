Những đột phá về cải cách hành chính

Năm 2015, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của BR-VT xếp thứ 35/63 tỉnh thành. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính, BR-VT đã có những thay đổi vượt bậc trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Kết quả, đến năm 2019, PAR INDEX của BR-VT vươn lên thứ 9/63 tỉnh, thành.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Ông Ân Cao Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh Chi nhánh Vũng Tàu (Phường 10, TP. Vũng Tàu) cho hay, những năm trước, việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) phải trải qua nhiều khâu và thủ tục, khiến DN phải đi lại nhiều lần. “Tuy nhiên, vài năm gần đây, TTHC ngày càng được đơn giản, nhanh gọn. Công chức Sở Công thương trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT hướng dẫn niềm nở, tận tình, trả hồ sơ ngay sau khi làm thủ tục nên hồ sơ của DN được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi”, ông Tuấn bày tỏ.

Trong những năm qua, BR-VT đã nỗ lực CCHC. Chỉ số PAR INDER năm 2019 của tỉnh BR-VT đạt 83,45 điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2018, đánh dấu 4 năm liền tỉnh BR-VT liên tiếp tăng hạng chỉ số PAR INDEX (năm 2019 tăng 26 bậc so với năm 2015). Sự thay đổi tích cực này là kết quả của công tác CCHC giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, năm 2016 tỉnh đã công bố cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định 364 TTHC; năm 2018 là 535 TTHC; năm 2019 là 602 TTHC và năm 2020 là 596 TTHC.

Ngoài ra, từ 1/7, có 26 TTHC cấp tỉnh thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại nhà nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, đổi mới phương thức phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân; tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC và giảm áp lực cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh BR-VT, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Ông Trương Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho hay, công tác cải cách TTHC tại tất cả các cơ quan, đơn vị được kiểm soát đúng quy trình, quy định, nhất là việc vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp cho tỉnh BR-VT đứng đầu cả nước trong tiêu chí đánh giá về cải cách TTHC. Bên cạnh đó, việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tinh gọn bộ máy đã giúp bộ máy hành chính, sự nghiệp tinh gọn, tránh trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Ngoài ra, đội ngũ CBCCVC được tuyển chọn kỹ từ đầu vào, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm đã bước đầu đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại, năng động. “Công tác hiện đại hóa nền hành chính có nhiều điểm được cải thiện. Các giải pháp, mô hình khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích được áp dụng trên địa bàn đã được người dân, tổ chức tin tưởng và lựa chọn khi có nhu cầu thực hiện TTHC”, ông Trương Văn Đức nói thêm.

Một số chỉ số khác của tỉnh như Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019 xếp thứ 10/63 tỉnh, thành, tăng 20 bậc so với năm 2018. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 16/63 tỉnh, thành, tăng 5 bậc so với năm 2018. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (ICT INDEX) xếp thứ 4/63 tỉnh thành, tăng 2 bậc so với năm 2018.

Cùng với đó, Chỉ số hài lòng về thái độ phục vụ hành chính năm 2019 (Chỉ số SIPAS đánh giá tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính) trên địa bàn tỉnh đạt 83,7%, tăng 0,66% so với năm 2018, hoàn thành mục tiêu “bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020” mà Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ đã đề ra.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo việc thực hiện đồng bộ các nội dung CCHC, tiếp tục nghiên cứu, tìm ra các mô hình, sáng kiến hoặc giải pháp mới để áp dụng trên địa bàn tỉnh, thực hiện các giải pháp phục vụ người dân, DN tốt hơn nữa, tạo điều kiện để người dân, DN có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, nhiều lựa chọn trong giải quyết TTHC. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về CCHC đã đề ra trong giai đoạn 2016-2020, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

