Bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới

Sáng 10/6, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các chiến lực bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh…Trong lĩnh vực bảo đảm TTATXH lực lượng công an đã tập trung lực lượng phương tiện triển khai nhiều biện pháp, phối hợp với nhiều lực lượng, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, không để hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Theo đó, trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3.625 vụ phạm pháp hình sự với 4.198 đối tượng, đã điều tra khám phá 2.724 vụ. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng điều tra, làm rõ đạt tỷ lệ 100%; TNGT xảy ra 2.932 vụ (giảm 154 vụ so với giai đoạn 2010-2015) làm 3.007 người bị thương (giảm 1.023 người) và 999 người tử vong.

Dịp này, UBND tỉnh và Công an tỉnh đã tặng Bằng khen và Giấy khen cho 19 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

