Đề xuất đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an

Sáng 9/6, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và UBND TP. Vũng Tàu nghe Công an tỉnh báo cáo về việc thực hiện dự án trụ sở Công an TP. Vũng Tàu và vị trí đề xuất đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội (NƠXH) cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh.

Hiện nay, dự án trụ sở Công an TP. Vũng Tàu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn đang triển khai thiết kế kỹ thuật - thi công. Theo danh sách điều tra về chủ sử dụng đất do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường lập ngày 3/7/2017, khu đất dự án trụ sở Công an TP. Vũng Tàu có 147 hộ thuộc diện giải tỏa, nhưng hiện ngành chức năng mới chỉ kiểm đếm được 3 hộ. Nguyên nhân là do người dân không hợp tác vì cho rằng giá đền bù thấp và phương án hỗ trợ tái định cư còn bất cập.

Tại cuộc họp, Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh cho điều chỉnh giá đất theo Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm trên địa bàn tỉnh và có chính sách linh hoạt trong hỗ trợ người dân bị thu hồi đất.

Về vị trí đầu tư xây dựng dự án NƠXH cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tại phường 11 có diện tích khoảng 4.028m2, nằm trong dự án Khu tái định cư 1,65ha. Hiện Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh đã đầu tư xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật và đã bàn giao cho UBND TP. Vũng Tàu quản lý để phân bổ tái định cư. Theo quy hoạch chi tiết 1/500 thì khu đất này được quy hoạch để xây dựng chung cư cao 18 tầng. Do đó, xây dựng dự án NƠXH tại khu đất này là phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc giao UBND TP. Vũng Tàu khảo sát lại giá đất; phối hợp Sở Xây dựng và Sở TN-MT nghiên cứu, đề xuất vận dụng linh hoạt chế độ chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân thuộc khu vực bị giải tỏa được mua đất ở mới tại Khu tái định cư, báo cáo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến.

Với đề xuất đầu tư dự án NƠXH cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, ông Lê Tuấn Quốc giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, UBND TP. Vũng Tàu xem xét điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

ĐÔNG HIẾU