Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ YẾN, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BR-VT Rà soát để chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung Dự thảo Luật Cư trú Chiều 9/6, thảo luận tại tổ về một số ý kiến còn khác nhau về Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Yến, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT đề xuất, để Dự thảo Luật được hoàn chỉnh hơn, cơ quan soạn thảo rà soát để chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau: Điều 21 về điều kiện đăng ký thường trú: Bổ sung điều kiện đăng ký thường trú đối với các trường hợp đã cắt chuyển khẩu nhưng không thể đăng ký thường trú tại nơi cư trú mới. Điều 22 về thủ tục đăng ký thường trú: Tại điểm C khoản 2 Điều 22 quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam… khi đăng ký thường trú thì phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp có dấu kiểm chứng của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu; trừ trường hợp nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động”. Bổ sung thêm các thủ tục như văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, kèm theo giấy giới thiệu do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó xin thường trú cấp, vì đa số những trường hợp còn quốc tịch Việt Nam và đăng ký thường trú tại Việt Nam nhưng không sinh sống thực tế ở Việt Nam hoặc chỉ sinh sống trong một thời gian ngắn và có hộ khẩu thường trú để làm các thủ tục trong nước. Về xóa đăng ký thường trú (Điều 25): Tại điểm b khoản 1 Điều 25 quy định: “Ra nước ngoài để định cư”, cần bổ sung thêm các điều kiện để xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp ra nước ngoài định cư như ra nước ngoài định cư do kết hôn, sinh sống..., vì hiện nay một số trường hợp ra nước ngoài đã định cư nhiều năm nhưng gia đình không làm thủ tục xóa khẩu và công an xã, thị trấn cũng không thể xác định được các trường hợp này đã được nhập quốc tịch hay chưa. Về trách nhiệm quản lý Nhà nước về cư trú (Điều 33): Tại khoản 2 Điều 33 về trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác quản lý cư trú, đề nghị bổ sung thêm một khoản mới với nội dung: “Xây dựng văn bản triển khai và chỉ đạo tổ chức kiểm tra đột xuất tình trạng lưu trú, tạm trú tại các hộ gia đình, các nhà hàng, khách sạn để đối chiếu với sự khai báo tạm trú, lưu trú của nhân dân, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh tình trạng khai báo tạm trú, lưu trú không trung thực, đặc biệt với đối tượng tạm trú, lưu trú là trẻ em và người chưa thành niên”. Ngoài ra, Luật Cư trú hiện hành thiếu các quy định cụ thể để “Quản lý người tạm trú là trẻ em và người chưa thành niên” thiếu quy định chi tiết về trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý cư trú nêu tại Điều 33 của luật hiện hành nên công tác quản lý người tạm trú, lưu trú với đối tượng trẻ em và người chưa thành niên chưa đem lại hiệu quả cao ở nhiều địa phương. Kẻ xấu đã lợi dụng điều kiện này để xâm hại và xâm hại tình dục trẻ em; sử dụng lao động trẻ em trái pháp luật. Tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em đang gia tăng, trong đó tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vì vậy, cần bổ sung một khoản vào Điều 30 của Luật Cư trú hiện hành nói về Đăng ký tạm trú: “Trường hợp người đăng ký tạm trú chưa đủ 18 tuổi yêu cầu phải có ý kiến của người giám hộ hoặc có văn bản chứng minh được mối quan hệ gia đình giữa chủ hộ và người đăng ký tạm trú”.