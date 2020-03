Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không để dịch COVID-19 lây lan rộng

Ngày 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Bộ Chính trị đã nghe Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch và những kết quả đạt được thời gian qua, dự báo sắp tới và một số kiến nghị, đề xuất.

Đến sáng 20/3, trên thế giới đã ghi nhận hơn 230 nghìn người nhiễm COVID-19, hơn 9 nghìn người tử vong tại gần 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, tác động sâu rộng tới sự phát triển kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, đã có 85 người nhiễm COVID-19, trong đó 16 người đã được chữa khỏi, chưa có người tử vong.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận, hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo rất kịp thời, nhạy bén, quyết liệt, cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc, đạt được những kết quả tích cực, được thế giới đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, ủng hộ và tích cực tham gia.

Quang cảnh cuộc họp.

Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và đời sống của nhân dân, tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý: “Tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn”. Trước mắt cần cố gắng khoanh lại, không để dịch bệnh lây lan rộng, không để bị động bất ngờ, chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất. Với tinh thần tất cả cùng vào cuộc, “chống dịch như chống giặc”, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được vừa qua, làm quyết liệt nhưng cũng không hốt hoảng sợ hãi đến mức không dám làm gì. Bên cạnh việc chống dịch, còn nhiều công việc khác cần tập trung triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thống nhất với nhiều ý kiến phát biểu tại cuộc họp: Cùng với chống dịch, cần chủ động, tích cực xây dựng và triển khai thực hiện thật tốt các chính sách, biện pháp nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; có kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch, bảo đảm đời sống sinh hoạt bình thường của nhân dân, nhất là vùng có dịch. Bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng là thời cơ để tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất kinh doanh. Trước mắt, cần thúc đẩy đầu tư công trên cơ sở nguồn lực đã được bố trí để kích cầu, đồng thời bảo đảm nguồn lực dự phòng; tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, sản xuất lương thực, thực phẩm, bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội, chú trọng thị trường nội địa, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo TTXVN