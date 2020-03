Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa: Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa đã lãnh đạo đơn vị bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động đổi mới nhận thức, quan điểm, tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Lực lượng CSGT - Công an TP.Bà Rịa tuyên truyền bảo đảm ATGT cho HS trên địa bàn thành phố. Ảnh: PHƯỚC AN

KIỂM SOÁT CHẶT TÌNH HÌNH

Trong nhiệm kỳ qua, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa được tăng cường, nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia được nâng lên. Lực lượng Công an cùng với hệ thống chính trị thành phố phối hợp nhịp nhàng, thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đã kiểm soát 100% vụ, việc, hiện tượng có liên quan đến an ninh quốc gia xảy ra trên địa bàn.

Đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, trong 5 năm qua, trên địa bàn TP.Bà Rịa xảy ra 712 vụ vi phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 561 vụ/1.161 đối tượng; tội phạm về ma túy phát hiện 260 vụ/527 đối tượng, đã khởi tố 106 vụ/121 bị can, xử lý hành chính 154 vụ/406 đối tượng; phát hiện 48 vụ/45 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, đã khởi tố 3 vụ, xử lý hành chính 45 vụ; vận động nhân dân giao nộp và phát hiện thu gom 4 súng quân dụng, 5 súng săn, 8 súng tự chế, 190 mã tấu dao, 2 đầu đạn pháo, 38 viên pháo, 98 viên đạn, 354 công cụ hỗ trợ các loại. Lực lượng CSGT - Trật tự đô thị đã tổ chức 7.688 ca tuần tra, phát hiện và lập biên bản 38.826 trường hợp vi phạm, tạm giữ 310 ô tô, 5.915 mô tô; xử phạt vi phạm hành chính 35.928 trường hợp với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Song song với công tác điều tra, phá án, Công an TP.Bà Rịa luôn đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Công an nhân dân, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của DN và lợi ích chính đáng của người dân, nhất là lĩnh vực quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cùng với đó, nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính đã được thực hiện hiệu quả như: giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ Bảy, đến tận nhà dân để làm căn cước công dân cho người già, tàn tật; trao trả CCCD, giấy phép đăng ký xe, giấy tờ xử lý vi phạm hành chính qua đường bưu điện… Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an TP.Bà Rịa đã tiếp nhận và giải quyết 26.397 trường hợp thay đổi về nhân hộ khẩu; cấp mới, đổi 32.304 CCCD.

Lực lượng Công an TP.Bà Rịa tập luyện võ thuật, nâng cao kỹ thuật trấn áp tội phạm.

PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NGAY TỪ CƠ SỞ

Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP.Bà Rịa cho biết, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa tiếp tục lãnh đạo đơn vị phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao trách nhiệm, nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an TP.Bà Rịa bản lĩnh, nhân văn, “Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự ATXH và xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo đó, lực lượng Công an thành phố tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình liên quan đến ANTT để chủ động xử lý, ngăn chặn vụ việc ngay từ ban đầu; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời phát hiện các vấn đề phức tạp nảy sinh, có biện pháp giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện từ cơ sở; lực lượng Công an thành phố và Công an các phường, xã chủ động phối hợp với UBMTTQVN, ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục củng cố, nhân rộng nhiều mô hình bảo đảm ANTT hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại khu dân cư như: “Tổ xe ôm tự quản”, “Nghiệp đoàn bốc vác tự quản”, “Tiếng nói phong trào vào từng hộ dân”…

Đảng bộ Công an TP.Bà Rịa hiện có 9 chi bộ trực thuộc với 151 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã kết nạp 44 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 25,7%). Chất lượng hoạt động của các chi bộ và đảng viên được nâng lên.

Thượng tá Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, lực lượng Công an TP.Bà Rịa tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen; tập trung điều tra, xử lý kịp thời, triệt để các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia”.

Lực lượng Công an TP.Bà Rịa tập huấn chống bạo động.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN