Đại hội điểm Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng doanh thu tăng 57,35%, phát triển đảng vượt 90% chỉ tiêu được giao.

Sáng 22/2, Đại hội Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đây là Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh để rút kinh nghiệm cho các chi, đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội vinh dự đón các đồng chí đại diện các Ban Đảng của Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự và chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Dương Minh Tú, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cho biết, chi bộ hiện có 40 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra hằng năm. Cụ thể, tổng doanh thu tiêu thụ lũy kế 5 năm (2015-2019) đạt hơn 19.025 tỷ đồng, tăng 57,35% so với nhiệm kỳ 2010-2015; tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hằng năm đạt 11,47%/năm, vượt 6,47% so với Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là 5%/năm; lợi nhuận trước thuế lũy kế 5 năm là 2.404 tỷ đồng, tăng 45,84% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Nộp ngân sách Nhà nước lũy kế 5 năm là hơn 6.833,4 tỷ đồng tăng 71,58% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Tổng số tiền thực hiện công tác phúc lợi xã hội hơn 23,3 tỷ đồng, tăng 249% so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Dương Minh Tú, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, Chi bộ luôn lấy việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước làm mục tiêu phấn đấu, thực hiện trong cán bộ, đảng viên, người lao động; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kết nạp 19 đảng viên, vượt 90% chỉ tiêu Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giao…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh sẽ thực hiện Mục tiêu tổng quát là “Xây dựng tập thể Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức với phương châm “Phát huy dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, bền vững”. Để thực hiện Mục tiêu tổng quát, Chi bộ đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và khâu đột phá; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ. Đáng chú ý là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh quyết tâm phấn đấu đến giữa nhiệm kỳ được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng ba nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt từ 3-5% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao hằng năm; thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh.

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm để Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cần tập trung lãnh đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đinh Văn Hùng nhấn mạnh: Chi bộ cần tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo công ty triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra. Chi ủy và từng đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm túc Quy định 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Chi bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới và đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch bảo đảm đủ tiêu chuẩn khi bổ nhiệm…

Đại hội bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu 7 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, Đại hội tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Với 34/34 số phiếu tán thành (tỷ lệ 100%), đồng chí Dương Minh Tú tiếp tục được tín nhiệm, giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Hữu Lĩnh, Phó Giám đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ với 34/34 số phiếu tán thành (tỷ lệ 100%). Đại hội cũng tiến hành bầu 1 đại biểu dự Đảng bộ đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến diễn ra vào tháng 6/2020).

Đồng chí Nguyễn Thị Yến (thứ 4 từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 2 phiên làm việc trù bị (chiều ngày 21/2) và chính thức, cuối buổi sáng ngày 22/2, Đại hội Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh đã bế mạc.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU