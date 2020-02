Ngắt dịch sớm, đưa cuộc sống trở lại bình thường

Đây là nội dung được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, tập trung thảo luận tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch vào ngày 19/2, tại Trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Quốc gia nhận định, đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình; thực hiện kịp thời, chủ động công tác phòng, chống dịch. Tính từ thời điểm xuất hiện ca bệnh gần nhất ngày 13/2 đến nay, Việt Nam không xuất hiện ca bệnh mới.

Việt Nam hiện có 14 trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi. Bệnh nhân Việt kiều Mỹ 73 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã cho kết quả âm tính với COVID-19 và dự kiến xuất viện trong thời gian tới. Cháu bé 3 tháng tuổi mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ổn định, âm tính lần 1 với COVID-19; mẹ cháu bé không bị lây nhiễm dịch bệnh.

Với tình trạng tiến triển tốt, sau khi làm các xét nghiệm cần thiết và tiếp tục có kết quả âm tính với COVID-19, ca bệnh nhi có thể xuất viện sớm. Ngoài ra, Việt Nam còn 34 ca nghi nhiễm; 1.538 người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe chặt chẽ, đảm bảo không lây nhiễm trong cộng đồng.

Đặc biệt, các cơ sở y tế cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương của Việt Nam đều có khả năng chữa khỏi cho những người bị nhiễm COVID-19.

Nhận định tình hình diễn biến dịch bệnh ở nước ngoài còn phức tạp, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước không được chủ quan; tiếp tục kiên trì và thực hiện tốt công tác rà soát, cách ly y tế.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đề nghị ngành Y tế, các nhà khoa học tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu; dựa trên kinh nghiệm trong nước và quốc tế sớm hoàn thiện phác đồ điều trị; xây dựng các điều kiện, giải pháp dự phòng hiệu quả, qua đó, bảo đảm nếu phát hiện ra người nhiễm COVID-19 lập tức cách ly dự phòng trong cộng đồng và tập trung chữa khỏi dịch bệnh.

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kiên quyết để ngắt dịch sớm, thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội trở lại, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận và thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận lao động nước ngoài quay trở lại Việt Nam làm việc; công tác kiểm soát đường biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh; tổ chức sàng lọc, theo dõi giám sát sức khỏe, cách ly y tế…

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan liên quan theo dõi sát sao, hoàn thiện các thủ tục công nhận Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch; Thanh Hóa sớm công bố hết dịch; theo dõi chặt chẽ, điều trị dứt điểm một số bệnh nhân mắc COVID-19.

Liên quan đến triển khai công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo đề nghị Tiểu ban Truyền thông (thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra) đẩy mạnh truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, mạng xã hội và toàn hệ thống chính trị để người dân hiểu đúng, chính xác, không hoang mang trước dịch bệnh, an tâm đưa học sinh quay trở lại trường học; tuyên truyền về du lịch an toàn, y tế an toàn; góp phần quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo.

