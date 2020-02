Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở

● Tổng doanh thu tăng 57,35%, phát triển đảng vượt 90% chỉ tiêu được giao

Ngày 21 và 22/2, Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh để rút kinh nghiệm cho các chi, đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Minh Tú được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến đến dự Đại hội.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng chí Dương Minh Tú, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cho biết, chi bộ hiện có 40 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm. Cụ thể, tổng doanh thu 5 năm (2015-2019) đạt hơn 19.025 tỷ đồng, tăng 57,35% so với nhiệm kỳ 2010-2015; tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hằng năm đạt 11,47%/năm, vượt 6,47% so với Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là 5%/năm. Nộp ngân sách Nhà nước 5 năm là hơn 6.833,4 tỷ đồng tăng 71,58% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Tổng số tiền thực hiện công tác phúc lợi xã hội hơn 23,3 tỷ đồng, tăng 249% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã kết nạp 19 đảng viên, vượt 90% chỉ tiêu Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giao…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là “Xây dựng tập thể Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Để thực hiện mục tiêu tổng quát, Chi bộ đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và khâu đột phá; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ. Đáng chú ý là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt từ 3-5% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao hằng năm; thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh.

Đại hội bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu 7 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, Đại hội tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Với 34/34 số phiếu tán thành (tỷ lệ 100%), đồng chí Dương Minh Tú tiếp tục được tín nhiệm, giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đánh giá về công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng: Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các khâu chuẩn bị về nội dung, hình thức và cách thức tổ chức thực hiện đều đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Chi bộ và các đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội trong đó có Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy và dự thảo Văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Về nhân sự, Chi bộ đã thực hiện đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về quy trình giới thiệu nhân sự; đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu đã đề ra. Công tác hậu cần, tuyên truyền, khánh tiết cũng được Chi bộ chuẩn bị và thực hiện chu đáo.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU