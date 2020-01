Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển gặp mặt cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Chiều 9/1, tại trụ sở Đoàn Trinh sát số 2 (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (BTLCSB) tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí khu vực phía Nam đầu năm 2020.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy BTLCSB đánh giá cao công tác phối hợp của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phươn. Cụ thể là năm 2019, BTLCSB đã phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền 24 phóng sự, 599 tin, bài về kết quả hoạt động của lực lượng CSB. Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển cũng ký kết phối hợp thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" với 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy.

Công tác phối hợp tuyên truyền bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu chính trị của đơn vị. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, ngư dân là ngư dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển.

Đại diện Tạp chí Quốc phòng toàn dân nêu một số ý kiến để nâng cao công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo BR-VT đề nghị lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy để kịp thời thông tin về tình hình thời sự bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc cho đội ngũ phóng viên trong các cuộc họp báo.

Trong chương trình gặp mặt, các đại biểu đã cùng xem phóng sự về kết quả phối hợp tuyên truyền giữa BTLCSB với các địa phương năm 2019.

Nhân dịp này, BTLCSB đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2019.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM