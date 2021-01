TP. Vũng Tàu đối thoại với cư dân cao ốc Sơn Thịnh 2

15 hộ dân đại diện cho 400 chủ căn hộ tại cao ốc chung cư Sơn Thịnh 2 (số 2, Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) tham gia đối thoại (ngày 15/1) cho rằng, chủ đầu tư căn hộ đã có những vi phạm khi không nói rõ về loại hình căn hộ, cũng như vi phạm hợp đồng mua-bán và sai phạm trong quản lý điều hành.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu phát biểu kết luận buổi tiếp công dân.

Thời gian qua, các hộ dân mua nhà ở cao ốc Sơn Thịnh 2 đã có đơn gửi đến UBND TP. Vũng Tàu phản ánh những sai phạm của chủ đầu tư. Do vậy, buổi đối thoại này nhằm mục đích để lãnh đạo TP. Vũng Tàu lắng nghe ý kiến người dân, đồng thời trao đổi một số thông tin liên quan.

DN ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM KHI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Theo các cư dân, chủ đầu tư dự án là doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh, trước đây do ông Nguyễn Công Bình làm chủ. Tháng 6/2019, ông Bình mất. Sau đó, ông Vũ Đình Tú mua lại doanh nghiệp. Từ tháng 4/2020, doanh nghiệp do ông Hoàng Ngọc Hưng làm đại diện pháp luật (mua lại với giá 1 triệu đồng). Bà Trịnh Thị Nguyệt Nhi, chủ căn hộ 15 A búc xúc, việc mua bán DN có nhiều điểm không rõ ràng, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra. Bà Nguyệt Nhi cũng cho biết, hiện nay, ông Hưng tự quyết định việc sử dụng sân thượng tòa nhà để kinh doanh cà phê, làm ảnh hưởng đến công tác an toàn PCCC và áp dụng mức thu phí quản lý sử dụng căn hộ rất cao, gây khó khăn cho người dân.

Cũng theo thông tin từ các hộ dân, chủ đầu tư sau khi thu tiền theo hợp đồng mua-bán nhà với khách hàng, đã không bàn giao căn hộ như cam kết mà thế chấp ngân hàng và không thông báo cho khách hàng.

Một trong những vướng mắc phát sinh nữa là những người bỏ tiền mua căn hộ tại Dự án cao ốc Sơn Thịnh 2 không biết mua phải dạng căn hộ du lịch, dẫn đến không được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, cũng không thể đăng ký thường trú theo địa chỉ căn hộ. Bà Trần Thị Hồng Nhung (ở căn hộ 27O, Cao ốc Sơn Thịnh 2) cho biết: “Khi mua nhà, chủ đầu tư Cao ốc Sơn Thịnh 2 nói rõ cao ốc này không thuộc loại hình căn hộ du lịch mà là nhà ở chung cư. Cư dân mong muốn được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và cùng đóng thêm tiền với chủ đầu tư để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ”. Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Loan (cư dân ở căn hộ L15) nói: “Người dân mua nhà từ năm 2011. Lúc này, chưa biết đến khái niệm condotel. Trong hợp đồng mua bán cũng chỉ là hợp đồng mua bán nhà ở”.

Về vấn đề này, luật sư Đặng Thị Tuyết Mai, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ pháp lý cho các hộ dân khẳng định, cư dân không hề biết căn hộ mình đang ở là condotel mà chỉ là căn hộ nhà ở. DN đã đánh tráo khái niệm trong hợp đồng mua bán. “1.000 người đang sống tại chung cư Sơn Thịnh 2 tha thiết, chính quyền cần điều chỉnh lại quy hoạch đất để chuyển đổi từ đất chuyên dùng sang đất ở”, luật sư Đặng Thị Tuyết Mai nói.

Dự án Cao ốc Dịch vụ du lịch Sơn Thịnh 2 (Cao ốc Sơn Thịnh 2) do DNTN Sơn Thịnh làm đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 12/2010. Chức năng sử dụng là trung tâm mua sắm, nhà hàng, các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí, chăm sóc sức khoẻ, căn hộ nghỉ dưỡng. Tháng 4/2011, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư, quy mô dự án gồm 33 tầng, 2 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật và sân thượng. Tổng diện tích sàn xây dựng là 63.402m2, không kể tầng hầm, kỹ thuật và mái.

GIẢI ĐÁP TỪ CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Tham dự buổi đối thoại, sau khi lắng nghe ý kiến từ người dân, ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, các giấy tờ pháp lý của cao ốc Sơn Thịnh 2 đều xác nhận là căn hộ du lịch (thể hiện trên giấy chứng nhận đầu tư). Việc đề nghị của luật sư và hộ dân chuyển công năng thành chung cư nhà ở, ông Mai Trung Hưng cho biết, việc chuyển đổi khó có thể thực hiện, một phần do thiết kế và công năng là công trình du lịch, một phần do quy hoạch TP. Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2020, theo quy hoạch mới phía biển của TP. Vũng Tàu không cho phép xây dựng chung cư.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu cho biết thêm, công trình cao ốc Sơn Thịnh 2 hiện nay chưa nghiệm thu. Việc người dân vào ở hay cho thuê đều là bất hợp pháp. Riêng về mong muốn của các hộ dân chuyển đổi từ đất chuyên dùng, sang đất ở, TP. Vũng Tàu sẽ có ý kiến gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đề nghị các hộ dân gửi thông tin, tài liệu về việc mua căn hộ tại dự án Sơn Thịnh 2 cho Ban tiếp công dân TP. Vũng Tàu, để TP.Vũng Tàu tổng hợp thông tin liên quan. Về lâu dài để xử lý vấn đề, UBND TP. Vũng Tàu, Sở Xây dựng, Sở TN-MT sẽ rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đối với một số phản ánh liên quan đến việc tổ chức kinh doanh tại tầng thượng, mức thu phí tại cao ốc, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết sẽ tổ chức kiểm tra trong thời gian sớm nhất. Quyền Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong khoảng 1 tháng nữa kể từ buổi đối thoại, các cơ quan, đơn vị và tổng hợp về vụ việc để báo cáo UBND tỉnh.

“Trong lúc chờ đợi cơ quan chức năng xử lý, TP.Vũng Tàu nhắc nhở cư dân không tụ tập đông người, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương”, Quyền Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Bài, ảnh: SA HUỲNH