Người dân chung tay, phố phường khang trang, sạch đẹp

Thời gian qua, nhiều tuyến đường, hẻm trên địa bàn thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh được nâng cấp sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Những con đường, tuyến hẻm sình lầy, ngập nước mỗi khi trời mưa ngày nào đã được thay thế bằng các tuyến đường, hẻm bê tông khang trang, sạch sẽ.

Đường hẻm 104 (khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) được trải nhựa,

Đến hẻm 104 (Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa), dễ dàng nhận thấy không khí vui tươi, phấn khởi của người nơi đây. Năm 2020, tuyến đường hẻm dài 656m nối từ đường Võ Thị Sáu tới đường Trần Phú (phường Long Tâm) này đã được TP. Bà Rịa đầu tư nâng cấp, nhựa hóa, tạo nhiều thuận lợi cho người dân đi lại. Bà Nguyễn Hồng Thanh, người dân có nhà ở trên con hẻm cho biết, trước đây con hẻm này là đường đất, đá lởm chởm, mặt hẻm nhiều chỗ bong tróc nên đi lại rất khó khăn, nhiều ổ voi, ổ gà. Được sự quan tâm của cấp chính quyền, đường hẻm đã được nâng cấp, nhựa hóa, trở nên thông thoáng hơn, đẹp hơn, người dân đi lại thuận lợi. “Con đường giờ đã đẹp hơn, thoáng hơn, rộng rãi hơn. Chúng tôi rất vui”, bà Thanh bày tỏ.

Ông Lê Văn Ly, Chủ tịch UBND phường Long Tâm (TP. Bà Rịa) cho biết, bằng quyết tâm cao và phát huy hiệu quả công tác vận động người dân thực hiện các dự án mở rộng đường, hẻm theo phương thức nhân dân tự nguyện hiến đất, Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trên địa bàn phường, năm 2020 đã triển khai xây dựng 2 tuyến đường hẻm với tổng chiều dài hơn 892m. Kính phí xây dựng 2 tuyến là hơn 1,55 tỷ đồng. Việc triển khai xây dựng các tuyến hẻm nay là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông. Do đó, khi triển khai thực hiện đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Trong đó, nhiều người dân hiến đất, tự tháo dỡ diện tích đất lấn chiếm trái phép để mở rộng đường. “Trường hợp ông Nguyễn Văn Hữu (khu phố 1, phường Long Tâm) là một ví dụ điển hình. Khi triển khai xây dựng hẻm tại tổ 2, khu phố 1, ông Hữu đã hiến gần 1.200m2 đất của gia đình để làm đường hẻm, nhờ vậy bộ mặt khu phố 1, khang trang sạch đẹp hơn”, ông Ly cho biết.

Theo thống kê của cơ quan chức năng TP.Bà Rịa, năm 2020 với nguồn vốn của địa phương, trên địa bàn TP.Bà Rịa đã triển khai xây dựng, nhựa hóa, bê tông hóa 24 tuyến đường hẻm với chiều dài gần 11km, kinh phí thực hiện gần 30,2 tỷ đồng. Hầu hết, các địa phương trên địa bàn thành phố đều được đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến hẻm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị TP.Bà Rịa ngày càng đổi thay rõ rệt, người dân đi lại thuận tiện hơn.

Tương tự, tại TP.Vũng Tàu năm 2020, địa phương này cũng đã triển khai thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa hơn 40 tuyến đường hẻm với chiều dài gần 6km, kinh phí thực hiện gần 35 tỷ đồng. Hàng chục tuyến hẻm thuộc các phường trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã được cải tạo, nâng cấp, như: hẻm số 24, 44 đường Trần Đồng, phường 3; hẻm số 446 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10; hẻm số 1514, hẻm số 1508, hẻm số 1216 đường 30/4, phường 12; hẻm số 1151/10, 1151/18, 1151/29 đường 30/4, phường 11; hẻm số 36 đường Nguyễn An Ninh, phường 7…Ngoài ra, nhiều hẻm cũng được duy tu, sửa chữa như: Hẻm số 21, 54 đường Nguyễn Tri Phương, hẻm số 15 đường Hoàng Văn Thụ, hẻm số 27, 43, 75, 127 đường Phạm Hồng Thái, hẻm số 180 đường Nguyễn An Ninh, phường 7; hẻm số 23, hẻm 23/7 và hẻm 23/8 đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8; hẻm số 08, 41 đường Trần Cao Vân, phường 9; Đường Phạm Thế Hiển, hẻm số 127, 151 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam; Hẻm số 276 đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh; hẻm số 751 đường 30/4, phường Rạch Dừa…

Có mặt tại hẻm số 1844 đường 30/4, phường 12, chúng tôi mới thấy rõ niềm vui của người nơi đây. Ông Nguyễn Văn Huy, người dân sống lâu năm tại con hẻm cho biết, trước đây do mặt hẻm thấp, hệ thống cống thoát nước nhỏ nên khi mưa lớn là ngập sâu, đi lại khó khăn. Giờ con hẻm đã được nâng cấp rải nhựa sạch đẹp, các nắp cống, hố ga được tu sửa hoàn chỉnh. “Sau khi hẻm được mở rộng, nâng cấp người dân rất phấn khởi vì giao thông thuận lợi, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư kinh doanh, mở các loại hình kinh doanh dịch vụ ngay tại nhà. Những thay đổi trên đã giúp cho đời sống, sinh hoạt, nhất là việc đi lại của cư dân được cải thiện rõ nét, tạo ra sinh khí mới cho cộng đồng dân cư”, ông Huy bày tỏ.

Theo ông Trần Quốc Thịnh, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 TP.Vũng Tàu, thành phố có khoảng 3.000 hẻm, nằm rải rác trong khu dân cư, khu thương mại với các chiều dài khác nhau, chiều rộng phổ biến từ 2m đến 4m. Trong đó, có nhiều con hẻm sau nhiều năm sử dụng đã bị xuống cấp, mặt đường lồi lõm; một số hẻm còn trong tình trạng ứ đọng nước vào mùa mưa gây mất vệ sinh và mỹ quan… cần được sửa chữa, nâng cấp. Trong quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị thành phố, việc cải tạo, nâng cấp các đường hẻm là một trong những vấn đề được lãnh đạo thành phố quan tâm. TP.Vũng Tàu quyết tâm đến năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành việc đầu tư cải tạo, nâng cấp những con hẻm bị hư hỏng mặt đường nhiều, thoát nước kém, làm cho hệ thống đường hẻm trên địa bàn thành phố sạch - đẹp hơn, bảo đảm phục vụ tốt sinh hoạt của người dân.

Bài, ảnh: THANH HẢI