Người dân bị tra tấn bởi khói của các quán ăn ven đường

Nhiều bạn đọc gọi điện đến đường dây nóng của Báo BR-VT phản ánh về việc bị “tra tấn” thường xuyên bởi khói tỏa ra từ các quán nướng vỉa hè trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Thực trạng này ảnh hưởng đến người dân sống gần các quán nướng, người đi đường, do khói than làm cho môi trường không khí trở nên ngột ngạt, bụi bặm. Bạn đọc mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp chấn chỉnh.

Khói bếp nướng tỏa ra mù mịt từ các quán nhậu vỉa hè trên đường Nguyễn Thiện Thuật (TP.Vũng Tàu).

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các hàng quán ăn được đặt trên vỉa hè thường dùng số lượng than củi lớn để nướng những loại thực phẩm sống ướp gia vị. Mỡ từ thớ thịt rơi xuống, dầu ăn được quết thêm vào khiến than hồng bốc khói mù mịt khét lẹt. Đơn cử như tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu), vào các buổi chiều 18 và 19/11, chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều hàng quán nhóm than và đặt các lò nướng sát vỉa hè, lòng đường để nướng đồ ăn khiến khói phủ trắng đoạn đường như đang có sương mù.

Người đi đường ai cũng cảm thấy khó chịu vì bị khói bám vào người. “Quán để bếp than ra sát mép đường, dùng quạt thổi mạnh ra phía đường. Khói nồng nặc rất khó chịu, nhất là với những ai đi bộ qua tuyến đường”, chị Trần Ngọc Giàu, ngụ tại địa bàn cho biết. Còn anh Nguyễn Ngọc Minh, ngụ phường Thắng Nhất thì phản ánh: “Hàng ngày, sáng đi làm, chiều về tôi đều phải chịu cảnh hít khói bởi nhiều quán nướng trên tuyến đường này. Mỗi khi đi qua đoạn đường này chỉ biết nhắm mắt, nín thở để chạy qua”.

Tương tự, một quán cơm tấm tại đường Lê Văn Lộc (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) có lò nướng được gắn ống khói cao hơn 2m hình chữ L phả thẳng ra ngoài đường. Mỗi lần quán này nướng thịt là người dân xung quanh và người đi đường lãnh đủ. “Quán hoạt động từ khoảng 4 giờ đến 10 giờ sáng, nên lượng thịt nướng rất nhiều. Khói, bụi than và mùi thịt nướng bay khắp không gian, len lỏi vào các nhà dân xung quanh. Do gia đình có người tiền sử bệnh viêm xoang nên cảm thấy rất khó thở. Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất vấn đề trên với chủ quán nhưng tình trạng không được cải thiện. Vừa qua, người dân đã có đơn kiến nghị gửi UBND phường” anh Nguyễn M.Đ. nhà ở đường Lê Văn Lộc bức xúc nói.

Còn chị Lê Thị Nga, nhà ở đường Ông Ích Khiêm cho hay: “Mỗi sáng, khi chở con nhỏ đi học qua đoạn đường này, bé ngửi mùi khói là ho sặc sụa, chảy nước mắt”.

Khói than rất độc hại và thải ra nhiều loại khí độc như: lưu huỳnh, CO, CO 2 … Người hít phải những khí này dễ mệt mỏi, khó thở, tức ngực, thậm chí nặng hơn có thể bị hôn mê sâu và dẫn tới tử vong. Ngoài ra, loại khói này còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh, giảm khả năng nhận thức, trí nhớ, khả năng học hỏi, suy nghĩ logic của trẻ em bị hạn chế.

Ông Võ Văn Quyền, Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) cho biết, phường đã nhận được phản ánh của người dân về quán cơm tấm tại đường Lê Văn Lộc nướng đồ ăn xả khói ra ngoài, ảnh hưởng tới người dân xung quanh và người đi đường. Theo đó, bộ phận chuyên môn của phường đã tiến hành xác minh, ghi nhận thực tế và đang phối hợp với các phòng, ban của TP.Vũng Tàu để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Ông Nguyễn Trọng Thuỵ, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu cho biết, việc kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè là không được phép. Trong thời gian qua, UBND TP.Vũng Tàu đã yêu cầu các phòng, đội trật tự đô thị và chính quyền các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động, xử lý vi phạm, kiên quyết xử lý tình trạng tái lấn chiếm; xây dựng các tuyến đường, tuyến phố văn minh.

“Thời gian tới, các phòng, ban chuyên môn của TP.Vũng Tàu sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, xả khói gây ô nhiễm môi trường. Trước mắt sẽ nhắc nhở các chủ kinh doanh, nếu cố tình không khắc phục và tái phạm sẽ xử phạt theo quy định”, ông Nguyễn Trọng Thuỵ nói.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ