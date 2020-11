Người dân vui mừng vì đường hẻm "lột xác"

Các hộ dân tại hẻm 21, Nguyễn Tri Phương (phường 7, TP.Vũng Tàu) đã rất vui mừng vì con hẻm “lột xác” chỉ trong ngày 10/11.

Hẻm 21 Nguyễn Tri Phương được trải nhựa phẳng phiu, giúp người dân đi lại dễ dàng.

Chiều 10/11, có mặt tại hẻm 21 (đường Nguyễn Tri Phương, TP.Vũng Tàu), chúng tôi ghi nhận toàn bộ mặt đường đã hoàn thành việc trải nhựa. Người dân ở đây phấn khởi cho biết, thời gian qua, con hẻm này thường bị ngập cục bộ, ứ đọng nước trên mặt đường sau những trận mưa lớn. Nay hẻm được sửa chữa, nâng cấp, hy vọng tình hình sẽ được khắc phục, việc đi lại thuận lợi hơn.

Anh Đặng Thế Hiệp (21/15, Nguyễn Tri Phương, TP.Vũng Tàu) vui mừng: Tôi cũng như hầu hết người dân quanh đây ai cũng phấn khởi. Giờ con hẻm đã được nâng cấp rải nhựa sạch đẹp, các nắp cống, hố ga được tu sửa hoàn chỉnh, trả lại mặt đường bằng phẳng, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn. “Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn của đơn vị thi công trong mùa mưa và rất vui mừng vì lãnh đạo địa phương đã chủ động đốc thúc tiến độ, tranh thủ lúc đẹp trời để hoàn thiện việc nâng cấp hẻm”, anh Hiệp nói.

Tương tự, hẻm 54, đường Nguyễn Tri Phương cũng đã hoàn thành việc duy tu, sửa chữa trong ngày. 2 con hẻm này thuộc địa bàn phường 7, TP.Vũng Tàu đi qua khu vực có dân cư sinh sống tập trung. Trước đó, mặt đường trải nhựa sau nhiều năm sử dụng đã bị xuống cấp, lồi lõm, mùa mưa xảy ra tình trạng tù đọng, gây mất vệ sinh và mỹ quan…

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND phường 7, TP.Vũng Tàu cho biết, công trình duy tu hẻm 21 và 54 đường Nguyễn Tri Phương khởi công ngày 7/10/2020. Trong quá trình thi công, do mưa nhiều, nên tiến độ không như mong muốn. Nhất là việc thi công nâng cổ hố ga, hố thu ngăn mùi kéo dài, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Ngoài 2 con hẻm trên, thời gian tới một số con hẻm trên địa bàn phường 7 như: Hẻm 15, đường Hoàng Văn Thụ, hẻm số 27,43,75 và 127 đường Phạm Hồng Thái, hẻm 180 đường Nguyễn An Ninh cũng sẽ được duy tu, nâng cấp. “Trong khả năng của mình, UBND phường luôn cố gắng bảo đảm mỹ quan, trật tự đô thị, tạo điều kiện giao thông đi lại tốt và an toàn nhất cho người dân”, ông Thanh cho biết.

Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, trong quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị thành phố, việc cải tạo, nâng cấp các đường hẻm là một trong những vấn đề được lãnh đạo TP.Vũng Tàu quan tâm. Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng 2, TP.Vũng Tàu, ngoài những con hẻm tại phường 7, từ ngày 12/10/2020, nhiều tuyến hẻm thuộc các phường trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã và đang được khởi công cải tạo, nâng cấp, như: Duy tu số 23, hẻm 23/7 và 23/8 đường Huyền Trần Công Chúa (phường 8, TP.Vũng Tàu); hẻm số 08, 41 đường Trần Cao Vân (phường 9, TP.Vũng Tàu); đường Phạm Thế Hiển, hẻm 127, 151 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu); hẻm 276 đường Bình Giã (phường Nguyễn AN Ninh, TP.Vũng Tàu). Các công trình này do Công ty TNHH Thành An đảm nhiệm thi công. Thời gian thi công dự kiến là 3 tháng. Sau khi các công trình trên duy tu hoàn thành, TP.Vũng Tàu sẽ cơ bản hoàn thành việc đầu tư cải tạo, nâng cấp những con hẻm bị hư hỏng mặt đường nhiều, thoát nước kém.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN