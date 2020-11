Sớm khắc phục tình trạng hố ga gây ô nhiễm

Phản ánh đến Báo BR-VT, một số hộ dân ở hẻm 184/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh (tổ 5, khu phố 5, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) cho biết, nước thải sinh hoạt được xả ra từ khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Ngọc Châu (184/1/25 Xô Viết Nghệ Tĩnh) làm cho hố ga quá tải, nước thải không thoát kịp tràn lên mặt đường, chảy lênh láng, gây ô nhiễm môi trường. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết vấn đề này.

Hố ga nhỏ, xuống cấp khiến nước thải xì lên mặt đường gây ô nhiễm môi trường tại hẻm 184/1 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ông Lê Thế Vân (184/1/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh) phản ánh, từ tháng 3/2019, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu bắt đầu xây dựng 10 phòng trọ tại địa chỉ 184/1/25 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, bà Châu không bố trí hố ga để xả nước thải sinh hoạt cho những người thuê nhà mà mướn thợ cắt xẻ đường trong hẻm này để đặt một ống nhựa dẫn nước thải từ khu nhà trọ xả thẳng vào hố ga có sẵn của người dân trong khu dân cư. Do hố ga nhỏ, chỉ đủ cho vài hộ dân sử dụng, trong khi số người trong khu nhà trọ của bà Châu lại đông nên hố ga thường xuyên bị quá tải, nước thải không thoát kịp tràn ra mặt đường, chảy lênh láng suốt con hẻm, bốc mùi hôi.

“Nếu thường xuyên hít phải mùi nước thải hôi thối như vậy, chúng tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng trên nhằm bảo đảm môi trường sống cho người dân”, ông Vân đề nghị.

Bà Chu Thị Yến (184/1/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh) thông tin thêm: “Ngày 1/10 vừa qua, các hộ dân đã làm đơn kiến nghị với UBND phường Thắng Tam về vấn đề trên. Vậy nhưng, sau hơn 1 tháng kể từ khi UBND phường tiến hành khảo sát và làm việc với bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, tình trạng trên vẫn cứ tiếp diễn. Nhiều hôm đi làm về muốn có chỗ nghỉ ngơi mà nằm trong nhà thở không nổi. Chưa kể khi ăn cơm phải bỏ dở bữa cơm vì mùi hôi”.

Ông Trương Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Tam cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, ngày 7/10, UBND phường Thắng Tam đã cử cán bộ phụ trách Địa chính - Môi trường - Trật tự đô thị phối hợp với nhân viên Công ty CP Khoa học - Công nghệ Việt Nam (Busadco) đến khảo sát thực tế và phát hiện khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Ngọc Châu có đường ống dẫn nước thải ra hố ga do các hộ dân trong khu dân cư tự đào để sử dụng chung. Tuy nhiên, do hố ga nhỏ, đã xuống cấp, ống thoát từ hố ga ra hệ thống thoát nước của TP.Vũng Tàu lại quá nhỏ khiến cho nước thải không thoát kịp, vào giờ cao điểm nước tràn ra ngoài, tràn lên mặt đường gây ô nhiễm môi trường. UBND phường Thắng Tam đã đề nghị Busadco khắc phục tạm thời hố ga bị tràn nước. Ngoài ra, do địa điểm từ số nhà 184/1/20 đến số nhà 184/1/30 chưa có hệ thống thoát nước nên UBND phường cũng đã kiến nghị UBND TP.Vũng Tàu và Phòng Quản lý đô thị thành phố bổ sung thêm hệ thống thoát nước tại khu vực trên theo quy định.

Được biết, làm việc với chính quyền địa phương, bà Châu đã nhận thức rõ việc hệ thống thoát nước của các phòng trọ ảnh hưởng đến khu dân cư. Bà Châu đã phối hợp với chính quyền, ký hợp đồng xử lý nước thải với Busadco.

Để kịp thời giải quyết tình trạng nước thải bốc mùi hôi thối, ngày 12/10, Tổ Kỹ thuật thuộc Busadco đã tiến hành đấu nối đường ống thoát nước từ khu nhà trọ ra hệ thống thoát nước của TP.Vũng Tàu theo đề nghị của bà Nguyễn Thị Ngọc Châu. Thế nhưng, do đường hẻm đã được bê tông hóa chắc chắn nên để đặt được ống thoát nước buộc phải cắt xẻ bê tông. Do đó, Tổ Kỹ thuật Busadco đã gửi hồ sơ lên Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu xin phép xẻ đường để đấu nối hệ thống thoát nước.

Ông Đinh Văn Đô, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Busadco cho biết: “Chúng tôi đang chờ các cơ quan chức năng của TP.Vũng Tàu xét duyệt hồ sơ để có thể thực hiện việc đấu nối đường ống thoát nước từ khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Ngọc Châu ra hệ thống thoát nước của TP.Vũng Tàu. Sau khi xong thủ tục, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện công việc này trong thời gian sớm nhất”.

