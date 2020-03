Xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc: Thiếu nước tưới cục bộ

Theo phản ánh từ bạn đọc, hơn 10 ngày trở lại đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc như “ngồi trên đống lửa” vì nhiều diện tích nông nghiệp đang trong tình trạng thiếu nước tưới. Nếu tình trạng khô hạn kéo dài, nông dân buộc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, thậm chí nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng. Tuy đây chỉ là tình trạng thiếu nước cục bộ, nhưng phần nào ảnh hưởng đến sản xuất của bà con, do việc điều tiết nước tưới không đơn giản.

Hệ thống kênh mương tại ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc hầu như không có nước hoặc rất ít, không đủ phục vụ nhu cầu tưới cây của nông dân.

CÂY KHÔ HÉO VÌ THIẾU NƯỚC

Tranh thủ buổi sáng sớm, ông Hồ Đình Lâm (ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang) phải đắp rơm quanh trụ thanh long để giữ ẩm, giúp cây “cầm cự” trong những ngày nắng nóng vì cả tuần nay chưa được tưới nước. Ông Hồ Đình Lâm cho biết, gia đình có 7 sào thanh long với 200 trụ đang cho trái, hiện đang là thời điểm quan trọng quyết định năng suất, chất lượng của trái thanh long. Bình thường ở giai đoạn này, mỗi ngày phải tưới 2 lần để đủ nước, dưỡng chất cho trái thanh long phát triển to và đẹp. Tuy nhiên, từ giữa tháng 2 đến nay, vườn thanh long của ông chỉ được tưới 1 tuần/1 lần. “Theo lịch đăng ký nước tưới thì mỗi tuần tôi được sử dụng nước tưới 2 lần từ các kênh thủy lợi. Nhưng nửa tháng qua, nước dẫn về kênh rất ít, không đủ cung cấp để các hộ tưới tiêu cho vườn thanh long. Trong khoảng 5-7 ngày nữa không có nước tưới thì vườn thanh long có nguy cơ rụng trái. Nếu tình trạng thiếu nước kéo dài, năng suất thanh long trái vụ năm nay may ra chỉ được 1/2 so với năm ngoái”, ông Lâm lo lắng.

Nếu như các năm trước, hiện đang là thời điểm mà ông Đỗ Quý Cao (ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang) tiến hành xử lý nhãn trái vụ cho gần 100 gốc thì hiện nay, ông đành chờ… nước. Theo ông Cao, để có thể xử lý nhãn trái vụ, ở thời điểm này cây cần tưới nước ít nhất 2 lần/tuần. Tuy nhiên 2 tuần trở lại đây, khu vực ấp Trang Hoàng hầu như không có nước tưới nên ông vẫn chưa thể xử lý nhãn trái vụ. “Tại ấp Trang Hoàng, mọi hoạt động canh tác của người dân nơi đây đều dựa vào nguồn nước dẫn về từ hồ Sông Hỏa. Nhưng hiện lượng nước dẫn về kênh rất ít, không đủ để phục vụ sản xuất, người dân chúng tôi đang vô cùng lo lắng. Nếu 1 tuần nữa mà không có nước, tôi đành phải bỏ vụ nhãn này. Ngoài ra gần 50 gốc nhãn mới hơn 1 năm tuổi của gia đình cũng đang có nguy cơ chết vì không đủ nước tưới”, ông Cao cho hay.

ĐIỀU TIẾT NƯỚC HỢP LÝ

Trao đổi về vấn đề này, ông Văn Thanh Hùng, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Xuyên Mộc cho hay: Theo kế hoạch, lượng nước hồ Sông Hỏa sẽ cung cấp đủ cho 108ha diện tích nông nghiệp xã Bông Trang. Tuy nhiên, năm nay do lượng mưa ít, nắng nóng kéo dài, trữ lượng nước hồ Sông Hỏa hiện chỉ còn khoảng 1,9 triệu/m3 (trữ lượng chứa tối đa của hồ là 2,3 triệu/m3). Bên cạnh đó, hồ Sông Hỏa còn phải cung cấp nước tưới gần 100ha diện tích ngoài kế hoạch do các hộ dân không đăng ký. Ngoài ra, đây cũng là nguồn cung cấp nước cho hơn 155ha lúa tại xã Phước Thuận. Đồng thời, hồ Sông Hỏa cũng là nơi cung cấp nguồn nước sạch sinh hoạt cho 2 xã Bông Trang và Bưng Riềng và khu du lịch Hồ Tràm (xã Phước Thuận). Ở giai đoạn này, nước tại hồ Sông Hỏa đã bắt đầu cạn, không đủ để cung cấp nước sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Ông Phạm Văn Khanh, Tổ trưởng Tổ dẫn nước xã Bông Trang cho biết, do khu vực xã Bông Trang không có nguồn nước ngầm nên người dân không khoan hay đào được giếng. Những năm trước, thông thường đến cuối tháng 4 (cao điểm mùa khô) thì lượng nước trong hồ Sông Hỏa mới sụt giảm, không đủ để tự chảy vào các kênh. Khi đó, Trạm Thủy nông huyện sẽ lắp đặt máy bơm nước để hỗ trợ bơm nước dẫn về giúp cho bà con. Nhưng năm nay, mới đầu tháng 3 hồ Sông Hỏa đã có dấu hiệu cạn nước, lượng nước đổ về các kênh dẫn rất ít, không đủ tưới cho cây trồng.

Cũng theo ông Hùng, Phòng NN-PTNT huyện cũng đã có văn bản kiến nghị Chi cục Thủy lợi (Sở NN-PTNT) bố trí máy bơm để bơm nước tưới cho các hộ nông dân, tránh ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Về lâu dài, Phòng NN-PTNT huyện Xuyên Mộc cũng đang phối hợp triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh về việc đưa nước từ Sông Ray về phục vụ tại một số xã trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Tuy nhiên, Phòng NN-PTNT huyện khuyến cáo bà con nông dân cần sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí, có kế hoạch tưới phù hợp. Đồng thời nông dân tuyệt đối không sản xuất trái vụ (nhãn và thanh long) ở các vùng cao để hạn chế tình trạng thiếu nước xảy ra.

Bài, ảnh: KIM HỒNG