Tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Qua đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, các hộ dân ở phường 12, TP.Vũng Tàu, nêu thắc mắc: Dự án khu tái định cư (TĐC) Tây Bắc AIII nằm trên địa bàn phường 12 được triển khai gần 10 năm qua, nhưng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn chưa xong, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tìm hiểu về vấn đề này.

Dự án khu TĐC Tây Bắc AIII còn nhiều diện tích mặt bằng chưa giải tỏa được.

CHỈ MỚI GPMB ĐƯỢC 28%

Theo quy hoạch, dự án khu TĐC Tây Bắc AIII được triển khai thực hiện trên diện tích 24,8ha. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho những hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Tại khu vực này sẽ xây dựng 993 lô nhà liên kế, 2 khu chung cư 5 tầng với 250 căn hộ, nhà trẻ, trường học, phòng khám đa khoa, sân tập thể dục thể thao, trụ sở khu phố, hệ thống cây xanh và đường giao thông. Tổng mức đầu tư dự án hơn 551 tỷ đồng. Thời gian thi công và hoàn thành công trình trong vòng 4 năm, dự kiến vào cuối năm 2022. Sau khi đưa vào sử dụng, khu TĐC Tây Bắc AIII sẽ giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho 1.243 hộ, tương đương 5.000 người có chỗ ở.

Ngày 17/2, chúng tôi có mặt tại khu vực triển khai dự án khu TĐC Tây Bắc AIII, có vị trí gần đường Nguyễn Gia Thiều và đường Đô Lương, phường 12, TP.Vũng Tàu. Ông Phan Văn Thời, Chỉ huy trưởng công trường (đại diện đơn vị thi công - Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị) cho biết: Năm 2018, đơn vị trúng thầu thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Tây Bắc AIII trên diện tích rộng 5,7 ha và thời gian hoàn thành hạng mục này vào quý IV/2019. Tuy nhiên, do mặt bằng mới được bàn giao cho nhà thầu hiện chỉ có hơn 2ha nên tiến độ công trình bị chậm lại, khối lượng công việc mới đạt gần 30%.

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 TP.Vũng Tàu (đại diện chủ đầu tư) cho biết, thời gian qua, dự án gặp rất nhiều khó khăn do vướng mắc trong khâu GPMB. Đến thời điểm này, mới GPMB chưa đến 7ha, chỉ đạt 28% tổng diện tích dự án. Nguyên do tại khu vực dự án có 276 hộ dân sử dụng đất theo điều tra cơ bản ban đầu, nhưng trên thực tế hiện nay ước tính có đến 500 hộ với 325 căn nhà trên đất. Trong đó, nhiều thửa đất mua bán bằng giấy tay, xây dựng nhà không phép trên đất nông nghiệp, một số hộ tách thửa, chuyển nhượng sau khi có Thông báo thu hồi đất số 162/UBND-BBT ngày 7/7/2010 của UBND TP.Vũng Tàu. Vì vậy, nhiều trường hợp hộ dân không đủ điều kiện được xem xét bồi thường, hỗ trợ nhà và vật kiến trúc, cũng như không đủ điều kiện để được xem xét hỗ trợ giao đất ở mới theo quy định của pháp luật. “Qua điều tra, khảo sát cho thấy, có hơn 200 trường hợp không bàn giao mặt bằng, đa số đều xây dựng nhà không phép trên đất nông nghiệp, do mua bán đất bằng giấy tay từ các hộ trước đó đã được thành phố xác định chủ sử dụng đất. Đa số các hộ này đều là lao động tự do, có hoàn cảnh khó khăn, không có nơi ở nào khác trên địa bàn TP.Vũng Tàu”, ông Đoàn Hải Linh cho hay.

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ ĐẶC CÁCH

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, để có chính sách an sinh xã hội phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống, tạo sự đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án khu TĐC Tây Bắc AIII, UBND TP.Vũng Tàu đã có văn bản trình UBND tỉnh xin chủ trương hỗ trợ đặc cách, giao đất ở mới cho các hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp thuộc dự án. Cụ thể, đối với các trường hợp không đủ điều kiện giao đất ở mới, kiến nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý về chủ trương cho các hộ dân này được mua 1 lô đất tại khu TĐC Tây Bắc AIII, theo giá đất khảo sát sau khi khu TĐC này hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đưa vào sử dụng hoặc bán, cho thuê căn hộ chung cư tại dự án, giá bán do UBND tỉnh quyết định.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết thêm, bên cạnh đó, thành phố cũng kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xem xét hỗ trợ đặc cách 30kg gạo/tháng trong thời gian 12 tháng (tính bình quân mỗi hộ 4 khẩu) để người dân ổn định cuộc sống, sớm bàn giao mặt bằng. Điều kiện được xem xét hỗ trợ là các hộ dân trực tiếp ở tại thửa đất thu hồi là nơi ở duy nhất của hộ dân trên địa bàn thành phố, có đơn xin mua đất, cam kết bàn giao mặt bằng, chưa được tính hỗ trợ về ổn định đời sống khi thu hồi đất, được UBND phường 12 xác nhận, xem xét từng trường hợp cụ thể được Hội đồng bồi thường tái định cư thành phố trình UBND thành phố xem xét quyết định.

Được biết, theo đề xuất của UBND TP.Vũng Tàu với các nội dung trên, UBND tỉnh đã giao cho Sở TN-MT phối hợp với UBND.TP.Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan làm rõ tính pháp lý về đất, hộ khẩu (hoặc KT3) tại những căn nhà bị thu hồi và người dân không có nhà ở, đất ở nào khác. Trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND TP.Vũng Tàu và các sở, ban, ngành liên quan rà soát, đánh giá, thống nhất hình thức hỗ trợ cho các hộ dân phải giải tỏa ở khu vực đất triển khai khu TĐC Tây Bắc AIII để báo cáo Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH