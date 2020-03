Kỳ vọng được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu số ra ngày 5/3 có đăng bài “Hướng đi mới cho Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu”. Nội dung bài báo cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương giao cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho Bệnh viện Lê Lợi tiếp quản, vận hành. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định sử dụng khu đất của Bệnh viện Lê Lợi (sau khi chuyển) để thu hút đầu tư xã hội hóa xây dựng bệnh viện tư chất lượng cao.

Trước thông tin này, bạn đọc Báo Bà Rịa – Vũng Tàu bày tỏ kỳ vọng, bệnh viện mới khi được đưa vào vận hành sẽ góp phần giúp người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Cần có chính sách giữ chân bác sĩ giỏi

Cạnh nhà tôi có một bác sĩ đã nghỉ việc ở bệnh viện công và hiện đang làm việc cho một phòng khám tư tại TP. Bà Rịa với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Nguyên nhân là do lương từ bệnh viện công không đủ sống nên đành phải nghỉ để làm ở phòng khám tư. Do đó theo tôi, để giữ chân được bác sĩ giỏi, bệnh viện công cần có cơ chế đãi ngộ xứng đáng. Khi có bác sĩ giỏi, bệnh viện sẽ tạo sự an tâm cho bệnh nhân, từ đó thu hút được người bệnh đến khám, thay vì phải lặn lội lên TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, qua theo dõi trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, tôi thấy có nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Vì vậy, tôi cũng mong Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu khi đi vào hoạt động sẽ đổi mới quy trình khám chữa bệnh như: Đặt giờ khám hoặc đăng ký số thứ tự khám qua điện thoại để người già đi khám, chữa bệnh BHYT không phải chờ quá lâu.

