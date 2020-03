Thi công tuyến kênh Bà Đáp lấn đất trồng lúa của dân tại xã An Ngãi: Đang xúc tiến việc bồi thường

Gửi thư đến Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Công Hòa (xã An Ngãi, huyện Long Điền) phản ánh: Đất ruộng của gia đình ông tại xã An Ngãi bị thiệt hại do làm đường giao thông nội đồng, nhưng cơ quan chức năng không có thông báo, không ra quyết định thu hồi đất và bồi thường. Phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã tìm hiểu vụ việc.

Phần đất ruộng của gia đình ông Nguyễn Công Hòa bị đổ đất lấn chiếm trong quá trình thi công hệ thống tuyến kênh Bà Đáp.

Theo trình bày của ông Nguyễn Công Hòa, gia đình ông đang thực hiện quyền sử dụng các thửa đất số 63, 64, 108, 117, 118, 119, 120 thuộc tờ bản đồ số 1 tọa lạc tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, được UBND huyện Long Điền cấp giấy CNQSD đất số hiệu BE 008352 ngày 13/9/2011 với tổng diện tích 8.137m2. Diện tích đất này được gia đình ông sử dụng vào việc trồng lúa.

Ngày 26/1/2019, khi ra thăm đồng, ông Hòa phát hiện một phần đất ruộng lúa của gia đình đã bị đổ đất làm đường giao thông với diện tích gần 600m2 (rộng 2m, dài khoảng 300m). Trước sự việc này, ông Hòa tìm hiểu được biết, tuyến đường nội đồng đoạn thi công qua đất ruộng của ông là do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) huyện Long Điền làm chủ đầu tư. Ông Hòa đến BQLDA huyện Long Điền hỏi thì không được trả lời thỏa đáng. “Việc thi công tuyến đường nội đồng gây thiệt hại đất trồng lúa của gia đình tôi, nhưng không được chủ đầu tư dự án hay đơn vị thi công thông báo cho biết”, ông Hòa thắc mắc.

Bức xúc về việc này, ngày 6/5 và ngày 26/11/2019, ông Hòa 2 lần gửi đơn đến Ban Tiếp công dân tỉnh với yêu cầu: Đề nghị UBND huyện Long Điền giải quyết việc BQLDA huyện Long Điền thi công công trình đường giao thông nội đồng tại xã An Ngãi, huyện Long Điền lấn vào phần đất trồng lúa mà không thực hiện việc thu hồi và bồi thường, hỗ trợ, gây ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của gia đình ông.

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Hòa, Ban Tiếp công dân UBND tỉnh cũng đã 2 lần có Công văn số 38 ngày 6/5/2019 và Công văn số 15 ngày 14/1/2020 gửi đến UBND huyện Long Điền đề nghị xem xét, chỉ đạo giải quyết, trả lời công dân theo quy định và có báo cáo kết quả giải quyết gửi về UBND tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Minh Thu, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Long Điền cho biết, khu vực đất ông Nguyễn Công Hòa khiếu nại là làm đường giao thông nội đồng thực chất là thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống tuyến kênh Bà Đáp. Trên toàn tuyến kênh phải thu hồi đất của 31 hộ dân với tổng diện tích 14.715m2 và bồi thường theo quy định. Riêng trường hợp khiếu nại của ông Hòa, UBND huyện đã yêu cầu BQLDA huyện rà soát, xem xét thiệt hại thực tế trên thực địa, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Trần Hữu Nghị, Phó Giám đốc BQLDA huyện Long Điền cho biết, trong quá trình thi công cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Bà Đáp dài khoảng 2km, chỉ có trường hợp ông Nguyễn Công Hòa phản ánh về việc đơn vị thi công đổ đất lấn vào ruộng lúa của gia đình ông. Thời điểm thi công, ông Hòa cho người khác thuê đất trồng lúa. Vì vậy, khi thi công qua khu vực này, đơn vị thi công và chính quyền địa phương có làm việc trực tiếp với người thuê đất mà không trao đổi với ông Hòa.

Tuy nhiên, sau khi nhận được khiếu nại của ông Hòa, UBND huyện đã giao cho BQLDA huyện tiến hành xác minh vụ việc. Theo đó, phần đất ruộng của ông Hòa nằm sát mép kênh Bà Đáp, nên trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công có đổ một phần đất lấn sang đất trồng lúa của ông Hòa với chiều rộng từ 0,5-1m, chiều dài khoảng 300m. “Hiện nay, ông Hòa đã thống nhất với BQLDA thuê đơn vị độc lập đo vẽ, xác định diện tích đất lúa bị thiệt hại. Sau đó, BQLDA sẽ báo cáo UBND huyện để xem xét bồi thường thiệt hại theo quy định”, ông Trần Hữu Nghị cho hay.

Bài, ảnh: NGỌC ANH