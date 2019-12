Cẩn trọng khi tiêm chất làm đầy

Gửi đơn đến Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, chị V.T.T. (ngụ phường 12, TP.Vũng Tàu) phản ánh về việc tiêm chất làm đầy (filler) tại cơ sở làm đẹp N.S.S. & C. (phường 4, TP.Vũng Tàu) bị sưng, thâm cục nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Gương mặt của chị V.T.T. trước và sau khi tiêm filler tại cơ sở làm đẹp N.S.S.&C. (phường 4, TP.Vũng Tàu).

Theo đơn trình bày của chị T, qua tìm hiểu trên trang mạng xã hội cơ sở làm đẹp N.S.S. & C. quảng cáo về việc tiêm filler, ngày 30/9/2019, chị T. có đến cơ sở làm đẹp trên ở phường 4, TP.Vũng Tàu. Tại đây, nhân viên có tư vấn cho chị T. tiêm filler cho khuôn mặt để làm đầy má, cằm, thái dương với 12cc filler có giá 18 triệu đồng. Tin lời tư vấn, với mong muốn có gương mặt đầy đặn xinh đẹp để chuẩn bị cho ngày cưới sắp tới, chị T. đồng ý thực hiện dịch vụ và đã thanh toán toàn bộ số tiền mà chủ tiệm đưa ra. Tuy nhiên sau khi tiêm về được khoảng 3-4 ngày thì mặt chị T. bắt đầu sưng to bất thường, đau buốt, sờ vào mặt thì thấy có các cục đóng cứng và chỗ vết tiêm bắt đầu thâm đen. “Tôi lo sợ liên lạc với tiệm làm đẹp N.S.S. & C. thì họ trả lời là mới đầu tiêm sẽ bị sưng và chỉ cần ngậm thuốc là đỡ. Thế nhưng 1 tuần sau, khuôn mặt tôi vẫn chưa hết sưng mà vết tiêm ngày càng thâm đen và bắt đầu lột da nên tôi tiếp tục liên lạc với cơ sở này. Lần này, họ tư vấn tiêm tan filler cho tôi. Vì vậy, tôi đã tiêm tan filler 2 lần. Dù vậy nhưng đến nay đã gần 3 tháng nhưng chỗ bị tiêm trên má của tôi vẫn bị thâm tím gây đau nhức”, chị T. bức xúc trình bày với phóng viên báo BR-VT.

Theo chị T. vì hậu quả nêu trên nên ngày 9/12 vừa qua, chị tiếp tục liên hệ với cơ sở làm đẹp này để yêu cầu giải quyết khắc phục, bồi thường nhưng không được chấp nhận. Chủ cơ sở này cũng không đứng ra xin lỗi khách hàng.

Từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên đóng vai khách hàng tìm đến cơ sở làm đẹp N.S.S. & C. (phường 4, TP.Vũng Tàu). Theo hướng dẫn treo ở cổng, chúng tôi bấm chuông và có nhân viên ra mở cửa, tuy nhiên lại thông báo chủ tiệm đi vắng, không tiếp khách lạ. Chúng tôi liên lạc qua số điện thoại của cơ sở làm đẹp này thì chủ cơ sở cho hay vừa đi lên làm việc với cơ sở làm đẹp 2 tại TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hiện nay thời điểm cuối năm nên rất bận rộn vì vậy cơ sở làm đẹp ở TP.Vũng Tàu chỉ nhận khách quen.

Tìm trên trang cá nhân của chủ cơ sở N.S.S. & C. có tên là “N.S.” đăng bài về sự việc của chị T. Theo đó, chủ cơ sở này có kể lại sự việc của chị T trên trang cá nhân của mình như sau: “theo lời chủ tiệm, chị T. tới tiêm filler vào ngày 30/9. Lúc tư vấn tiêm thì có giới thiệu hai loại filler với giá tiền như sau: 1,5 triệu đồng cho 1cc và loại 2,5 triệu đồng cho 1cc. Chị T. đã chọn tiêm tổng cộng 12cc cho thái dương cằm, má. Trong đó, một bên má trái tiêm 6cc, má phải tiêm 2cc. Bên má trái tiêm 6cc nên sưng nhiều hơn bên còn lại. Khách tới kiểm tra và được tư vấn là tiêm filler sau 2-3 ngày sẽ sưng là bình thường. Sau đó, tiệm đã tiêm tan 1 ít đi nhưng có tư vấn tiêm tan thì sẽ bị bầm. Những vết bầm này sẽ tự tan sau 2-4 tuần. Tiêm tan thì sẽ bị bầm là chuyện bình thường”.

Được biết, theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 12/11/2018) có nêu rõ: “Đối với các cơ sở thẩm mỹ thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm, người thực hiện kỹ thuật phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp (điểm d khoản 3 Điều 33 của Nghị định). Ngoài ra, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ này phải có văn bản gửi về Sở Y tế để thông báo về điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ (trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ khi hoạt động).

Tuy nhiên làm việc với phóng viên Báo BR-VT, đại diện Sở Y tế cho biết hầu hết các cơ sở thẩm mỹ hiện nay trên địa bàn tỉnh đều không thực hiện bước thông báo này. Điển hình như tại địa bàn TP.Vũng Tàu. Theo ông Phạm Văn Lưu, Trưởng phòng Y tế TP.Vũng Tàu, thành phố hiện có gần 50 cơ sở thẩm mỹ nhưng các cơ sở chưa thực hiện đầy đủ việc thông báo với Sở Y tế để quản lý đối với các dịch vụ xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Sở Y tế cho biết thêm, hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 3 cơ sở thẩm mỹ được Sở Y tế cấp phép thực hiện các dịch vụ làm đẹp gồm: Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ (51, đường Đồ Chiểu, TP. Vũng Tàu); Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Đông Phương (24, đường Nguyễn Hữu Thọ, TP. Bà Rịa); Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ (166, đường Nguyễn Thanh Đằng, TP. Bà Rịa). Vì vậy, đối với trường hợp chị T làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ N.S.S. & C. (phường 4, TP.Vũng Tàu) gây biến chứng cho khuôn mặt đã phản ánh đến Báo BR-VT, ông Nguyễn Xuân Hùng, Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết sẽ rà soát, tiến hành kiểm tra đối với cơ sở này.

Từ sự việc làm đẹp của chị T. nêu trên cho thấy, các bạn gái khi muốn làm đẹp phải đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn. Đồng thời cần tìm hiểu kỹ về phương pháp mà mình muốn làm đẹp, nhất là những phương pháp làm đẹp ở các bộ phận trên cơ thể cũng như lựa chọn những cơ sở uy tín để tránh rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

