Kết quả kiểm tra quán ốc K. nơi có 2 người nghi ngộ độc so biển

Phòng Y tế TP.Bà Rịa đã có báo cáo gửi Sở Y tế, UBND thành phố cùng các đơn vị liên quan về kết quả kiểm tra, giám sát quán ốc K., (đường Điện Biên Phủ, TP.Bà Rịa) khi có 2 trường hợp nghi ngờ ngộ độc so biển sau khi ăn tối tại quán.

Theo đó, Phòng Y tế TP.Bà Rịa phối hợp trung tâm y tế, phòng kinh tế, trạm thú y thành phố, UBND và Trạm Y tế phường Phước Nguyên lập đoàn kiểm tra, giám sát tại quán ốc K. do ông H.V.T. (SN 1994, ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm chủ.

Bệnh nhân nghi ngộ độc so biển sau khi ăn tại quán ốc K. đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có kinh doanh các loại hải sản, trong đó có các cá thể chưa xác định được so biển hay sam biển. Chủ cơ sở xuất trình được Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đang chờ cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp (do mới sang nhượng lại quán).

Cơ sở ký kết hợp đồng cung cấp nguyên liệu dùng chế biến thực phẩm (rau, củ, quả, hải sản...). Cơ sở sạch sẽ, cách xa nguồn ô nhiểm, sắp xếp theo quy trình một chiều, khu vực chế biến không đọng nước, không ghi nhận có côn trùng, nhân viên chế biến mang tạp dề, găng tay.

Hải sản dùng chế biến thức ăn được cung cấp theo hợp đồng với một công ty có trụ sở ở ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Đoàn đã yêu cầu quán ốc K. lưu giữ 10 cá thể hải sản (được cho là sam) tại cơ sở để tiếp tục xác định.

HỒNG PHƯƠNG