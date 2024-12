Thực hiện các biện pháp ngăn chặn ngộ độc thực phẩm

Sau khi nhận được thông tin về 2 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 8/12 tại quán ốc K. (TP. Bà Rịa), UBND tỉnh có Công văn yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục tích cực điều trị, hỗ trợ cho các bệnh nhân để sớm ổn định sức khỏe. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND TP. Bà Rịa và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại quán ốc K., xác minh thông tin và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các điểm, các chợ, khu du lịch, quán ăn, nhà hàng, nhà ăn tập thể của trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố, chợ đêm.

Trước đó, vào tối 8/12, ông N.Q.L. và ông D.N.C. (đều sinh năm 1978, xã An Ngãi, huyện Long Điền) cùng ăn tối tại quán ốc K (TP.Bà Rịa). Bữa ăn có các món sò dương, sò huyết, bào ngư, sam nướng, bò cuộn kim châm, tôm sốt thái.

Đến 23 giờ cùng ngày, ông L. có triệu chứng tê buốt răng miệng, xây xẩm mặt mày và được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Khi vào viện, ông L. lên cơn co giật mạnh, phải nhập Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc. Đến nay, ông L. đã qua cơn nguy kịch, đang truyền than hoạt tính. Còn ông C. chỉ bị đau bụng, nôn ói.

Cả hai trường hợp này đều được chẩn đoán ngộ độc do ăn nhầm so biển.

TUỆ LÂM