Vì sự bình yên của khu dân cư

Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Công an xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) đã khéo léo làm tốt công tác dân vận khi biết dựa vào sức dân, vì lợi ích của Nhân dân. Qua đó, góp phần giữ gìn sự bình yên trong khu dân cư.

Cán bộ, chiến sỹ Công an xã Long Sơn vận động các hộ nuôi trồng thủy sản kết nối qua nhóm Zalo để thông tin, tuyên truyền về an ninh trật tự.

Vận động Nhà Lớn chung tay giữ gìn an ninh

Xã đảo Long Sơn (TP.Vũng Tàu) là địa bàn thu hút khách du lịch khắp nơi đến tham quan các danh thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa Nhà Lớn. Đặc biệt, hằng năm, Nhà Lớn Long Sơn có hai lễ hội lớn: Lễ Vía Ông (tháng 2 âm lịch) và Lễ Trùng Cửu (tháng 9 âm lịch), thu hút hàng ngàn khách thập phương. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, kinh tế của địa phương, song cũng đặt ra nhiều thách thức không nhỏ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, thời gian qua, lực lượng công an địa phương đã luôn biết dựa vào dân, gắn bó với dân để thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Một trong những điểm sáng trong công tác dân vận là Công an xã Long Sơn đã biết tranh thủ vai trò trách nhiệm, uy tín của các chức sắc Nhà Lớn để tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Xã Long Sơn có hơn 60% người dân theo tín ngưỡng Ông Trần, luôn lắng nghe, tôn trọng tiếng nói của các hương chức trong Nhà Lớn. Vì vậy, Công an xã đã chủ động phối hợp với Ban Hương chức Nhà Lớn tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, tuyên truyền đến người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trung tá Nguyễn Văn Xuân, Trưởng Công an xã Long Sơn cho biết: “Đặc biệt, vào các dịp lễ hội, Công an xã Long Sơn đã phối hợp với MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn và Ban Hương chức Nhà Lớn để tuyên truyền, vận động người dân, du khách nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh khuôn viên di tích Nhà Lớn. Đồng thời, tuyên truyền người dân, du khách nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, ngừa các đối tượng lợi dụng đông người để thực hiện các hành vi cướp giật, móc túi”.

Ngoài ra, Công an xã Long Sơn đã tuyên truyền, vận động Ban Hương chức Nhà Lớn trang bị hệ thống camera an ninh. Bà Lê Thị Kiềm, đại diện Nhà Lớn cho biết, được sự tuyên truyền của Công an xã, năm 2023, Nhà Lớn đã vận động hương chức, người dân ủng hộ kinh phí hơn 200 triệu đồng để lắp camera an ninh. Nhờ có hệ thống camera an ninh, vào các dịp lễ, Tết hay cao điểm mùa hè, lượng khách đến tham quan đông nhưng tình hình an ninh trật tự tại Nhà Lớn vẫn được bảo đảm. Đặc biệt là qua hệ thống camera, Nhà Lớn đã cung cấp hàng chục thông tin quan trọng về an ninh trật tự. Qua đó, giúp Công an xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm về trộm cắp, cướp giật, móc túi.

Kết nối với người dân để quản lý tốt hơn

Xã Long Sơn có đặc điểm tự nhiên là nhiều sông ngòi. Vì vậy, toàn xã có gần 300 hộ dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên mặt nước. Cùng với đó là hàng trăm lao động đến từ nhiều địa phương khác làm trên các bè cá, cơ sở kinh doanh ăn uống. Trong số đó, rất nhiều người tạm trú, nên công tác quản lý nhân khẩu và bảo đảm an ninh trật tự nơi đây của Công an xã gặp nhiều khó khăn.

Để kết nối với người dân, ngoài đến tận nơi để tuyên truyền trực tiếp, Công an xã đã xây dựng nhóm Zalo, kết nối các hộ làm nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên sông. Qua đó, Công an xã đã kịp thời tuyên truyền cho người dân về công tác phòng cháy chữa cháy, hay đề phòng các đối tượng lợi dụng mặt nước để tổ chức đánh cờ bạc, hoặc lợi dụng sông nước để cướp giật, trộm cắp... Đặc biệt, qua nhóm Zalo, Công an xã Long Sơn thường xuyên nhắc nhở các chủ thuyền bè trang bị áo phao và nhắc nhở khách mặc áo phao khi lên thuyền để bảo đảm an toàn.

Năm 2023, xã Long Sơn được UBND tỉnh biểu dương vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã trong vận động quần chúng Nhân dân bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. (Ông Hà Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn)

Ông Nguyễn Văn Hoàng, quản lý Làng bè Như Ý (xã Long Sơn) cho biết: “Qua việc tuyên truyền của Công an xã Long Sơn, chúng tôi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, trang bị áo phao và các bình chữa cháy để bảo đảm an toàn cho khách khi tới vui chơi, ăn uống tại Làng bè Như Ý”.

Bài, ảnh: THI PHONG