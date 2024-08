Tiếp sức để hộ khó khăn vươn lên

Chuyển giao con giống, hỗ trợ ngư cụ, vốn buôn bán nhỏ… là những mô hình giảm nghèo bền vững được UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo thực hiện thời gian qua nhằm tiếp sức hộ khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đại diện MTTQ Việt Nam huyện kiểm tra mô hình trao bò tại hộ ông Thạch An.

Trao con giống

Vợ chồng ông Thạch An (SN 1961) và bà Chiêm Thị Mỹ Diệp (khu dân cư số 2) thuộc diện khó khăn. Ông An là người Khơ me, trước là lao động tự do nhưng do sức khỏe yếu nên mấy năm nay chỉ ở nhà. Bà Diệp làm tạp vụ. 2 vợ chồng nuôi 2 người con và 1 người cháu, gia cảnh luôn thiếu trước hụt sau.

Trước hoàn cảnh khó khăn này, tháng 6/2023, UBMTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ gia đình con bò giống. “Khi được trao bò giống, gia đình tôi mừng lắm, bảo nhau chăm chỉ mần ăn rồi cuộc sống đỡ vất vả”, bà Diệp nói. Sau 1 năm, bò mẹ đẻ được con bê đực. Ông bà giữ lại để nuôi và tiếp tục nuôi bò mẹ. Khi bò đẻ bê cái, ông bà lại nuôi đến khi sắp sinh sản thì giao cho hộ khó khăn khác theo quy định.

Mô hình được triển khai đầu tiên năm 2021. Sau thời gian khảo sát, UBMTTQ Việt Nam huyện nhận thấy, khu dân cư số 2 còn nhiều khu đất trống mọc nhiều cỏ, việc hỗ trợ bò phù hợp điều kiện sức khỏe, nhu cầu người dân.

Đây là mô hình chuyển giao con giống, một giải pháp trao “cần câu” của MTTQ huyện theo hình thức trao bò sinh sản. Sau khi bò giống đẻ bê con, bê được nuôi cứng cáp, đến tuổi sinh sản thì chuyển giao cho hộ khác.

Từ năm 2019 đến nay, UBMTTQ huyện Côn Đảo đã triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Cụ thể, đã trao quà cho hộ khó khăn; các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID; tặng học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 9,3 tỷ đồng.

Trao sinh kế phù hợp nhu cầu

Theo báo cáo của UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Côn Đảo không còn hộ nghèo theo chuẩn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ khó khăn. UBMTTQ Việt Nam huyện luôn quan tâm, triển khai thực hiện hiệu qua công tác giảm nghèo bền vững.

MTTQ huyện đã triển khai thực hiện mô hình “Hỗ trợ con giống giúp hộ khó khăn trong cuộc sống” và mô hình “Giảm nghèo bền vững”. Qua đó, hỗ trợ 13 hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống với tổng số tiền 96 triệu đồng, với các hình thức: hỗ trợ vốn mua con giống; chuyển giao bò giống; trao vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh… Các đối tượng thụ hưởng mô hình đều phát huy được hiệu quả nguồn vốn, góp phần vượt qua khó khăn, có cuộc sống ổn định.

“Chúng tôi chủ động phối hợp các khu dân cứ để trao sinh kế phù hợp nhu cầu, sức khỏe của người dân, sao cho mô hình phát huy hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó chú trọng công tác kiểm tra hiệu quả các mô hình. Đến nay, mô hình trao bò, ngư cụ, xe kinh doanh nước giải khát… được người dân sử dụng đúng mục đích, phát triển kinh tế hộ gia đình và có đời sống tốt hơn”, bà Huỳnh Thị Thanh Liên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo cho hay.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH