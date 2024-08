Chuyện thú vị trên hè phố Phước Hòa (thị trấn Phước Bửu): Trước mỗi nhà đều có một thùng rác sạch đẹp

Thực hiện năm chỉnh trang đô thị và xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, thời gian qua, mô hình “Mỗi gia đình một thùng rác sạch đẹp, văn minh” đã được chính quyền và người dân TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thực hiện hiệu quả.

Mô hình "Mỗi gia đình một thùng rác sạch đẹp, văn minh" đang hướng đến mỗi nhà dân tại thị trấn Phước Bửu có 1 thùng rác màu xanh.

Vệ sinh môi trường cải thiện rõ nét

Ghé TT.Phước Bửu những ngày gần đây, chúng tôi bất ngờ khi thấy nhiều tuyến đường thay áo mới. Trên các tuyến đường, mỗi hộ dân đều trang bị một thùng đựng rác màu xanh giống nhau. Vỉa hè sạch sẽ, không còn cảnh rác chất thành đống tại các gốc cây như những năm trước. Không chỉ có các tuyến đường chính như 27/4, Huỳnh Minh Thạnh… mà đường nhánh, đường hẻm trên địa bàn thị trấn cũng được bố trí thùng rác màu xanh.

Được biết đây là mô hình mới được TT.Phước Bửu tập trung triển khai, từ đầu năm 2024 đến nay, ở 7 khu phố và được đông đảo người dân hưởng ứng. Ông Nguyễn Văn Minh (đường Phạm Hùng, KP.Phước Hòa) cho biết: Hơn một năm về trước, mỗi nhà dân vẫn có thùng đựng rác, nhưng sơ sài, tạm bợ. Khi trời đổ mưa, rác bốc mùi hôi hoặc trôi ra đường ... Từ ngày triển khai mô hình này, khu phố văn minh, sạch đẹp hẳn lên. Chúng tôi rất đồng tình và mong muốn mô hình sẽ được thực hiện trên toàn thị trấn.

Ông Trần Văn Quỳnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng KP.Phước Hòa cho biết, mô hình “Mỗi gia đình một thùng rác sạch đẹp, văn minh” đã giúp bộ mặt đô thị tại địa phương thay đổi tích cực, tạo nét đẹp mỹ quan đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Người dân khi nhận thấy lợi ích đã hưởng ứng nhiệt tình. Trong 8 tháng triển khai, khu phố đã vận động các hộ dân bố trí 400 thùng rác trước nhà. Dự kiến tổ dân vận khu phố sẽ tiếp tục đặt thêm 200 thùng rác sau khi một số tuyến đường hoàn tất thi công.

“Tổ dân vận tại KP.Phước Hòa tập trung vận động, lắp đặt đồng loạt từng tuyến đường, sau đó tiếp tục triển khai vào những con hẻm nhỏ. Tôi vui mừng khi thấy những con hẻm đều có thùng rác, tình trạng rác vứt lung tung đã giảm hẳn”, ông Quỳnh chia sẻ.

Người dân nhiệt tình hưởng ứng

Theo ông Phạm Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận TT.Phước Bửu, từ đầu năm 2024, địa phương có kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

“Mỗi gia đình một thùng rác sạch đẹp, văn minh” là mô hình điểm của TT.Phước Bửu để hưởng ứng chào mừng năm chỉnh trang đô thị cũng như điểm nhấn chuẩn bị kỷ niệm 30 ngày thành lập TT.Phước Bửu vào năm 2025. Mô hình đã, đang được Khối Dân vận TT.Phước Bửu thực hiện quyết liệt, hiệu quả rõ nét.

Thời gian đầu, mô hình được triển khai tại 7 khu phố trên địa bàn nhằm giúp các tuyến đường trở lên sạch sẽ, số lượng dự kiến ban đầu chỉ khoảng 800 thùng rác. Thế nhưng, qua 8 tháng triển khai, trên toàn thị trấn đã có khoảng 1.800 thùng rác đồng bộ. Người dân cũng hưởng ứng tích cực khi được các tổ dân vận tại khu phố đến vận động đặt thùng rác.

Qua 8 tháng triển khai mô hình “Mỗi gia đình một thùng rác sạch đẹp, văn minh” tại TT.Phước Bửu, được người dân nhiệt tình ủng hộ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mô hình với mục tiêu mỗi nhà có một thùng rác, góp phần tạo mỹ quan đô thị, nâng cao đời sống người dân cũng như góp phần vào công tác chỉnh trang đô thị chung của huyện Xuyên Mộc. (Ông Phạm Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận TT.Phước Bửu)

Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, Khối dân vận vận động chi phí từ nguồn xã hội hóa để những hộ dân này có thùng rác trước nhà.

Ngoài ra, nhằm phòng ngừa tình trạng mất cắp thùng rác, Đảng ủy thị trấn đề nghị Công an TT.Phước Bửu tổ chức rà soát, tuyên truyền đến các điểm thu mua phế liệu cam kết không thu mua đồ không rõ nguồn gốc; cần trình báo cơ quan công an khi có đối tượng nghi vấn bán thùng rác do trộm cắp mà có.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN