Đồng loạt thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng vào ngày 10/9

Để phòng, chống dịch bệnh SXH và bệnh do vi rút zika, khống chế số ca mắc đến mức thấp nhất, không để bùng phát dịch trên diện rộng, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đồng loạt Chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh SXH và bệnh do vi rút zika năm 2024 (đợt 2) tại 82 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh vào ngày 10/9.

Làm sạch môi trường, thu gom vật dụng phế thải chứa nước đọng... là những biện pháp phòng, chống SXH hiệu quả.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đầu năm đến ngày 18/8, toàn tỉnh ghi nhận 630 ca mắc SXH, giảm 24,6% so với cùng kỳ, giảm 37,7% so với trung bình 5 năm. Tỉnh phát hiện và xử lý 272/272 ổ dịch. Chưa ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

HỒNG PHƯƠNG