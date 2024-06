Ngàn người tầm tã đội mưa, chờ con thi chuyên

Ngày 7/6, hơn 1.000 thí sinh hoàn thành bài thi môn chuyên vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong cơn mưa tầm tã kéo dài 3 tiếng đồng hồ, khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025.

Phụ huynh và “sĩ tử” rời khỏi điểm thi trong cơn mưa tầm tã trưa 7/6. Ảnh: KHÁNH CHI

Phụ huynh dầm mưa chờ “sĩ tử”

Gần 10 giờ trưa, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Tại điểm thi THPT chuyên Lê Quý Đôn, lực lượng công an, cảnh sát giao thông vẫn dầm mưa làm nhiệm vụ. Đây là điểm thi nằm trên đường 3/2, khá phức tạp về giao thông và lại là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi cao thứ 2 toàn tỉnh, với 1.009 thí sinh, 51 phòng thi. Do đó, áp lực bảo đảm an ninh, an toàn càng tăng cao.

Bên ngoài khu vực thi, cả ngàn phụ huynh “đội mưa” chờ con ra khỏi trường thi với tâm trạng hồi hộp. Anh Lê Hoàng (TT.Long Điền, huyện Long Điền) cho biết, trong suốt 3 ngày qua, anh đã đồng hành cùng con trai Lê Hoàng Thịnh (HS Trường THCS Văn Lương) trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Dù khoảng cách từ nhà đến điểm thi vài chục cây số, nhưng cứ sáng sớm, anh chở con đi thi bằng xe máy. Buổi trưa, hai cha con ăn “cơm bụi” gần điểm thi để thuận tiện cho con dự thi, rồi chiều tối lại lên xe trở về nhà.

Đề thi chuyên Toán vừa sức với HS thi chuyên, nằm trong phạm vi GV đã ôn tập cho các em. Đề thi còn bảo đảm các kiến thức từ cơ bản, mở rộng đến nâng cao. Tuy nhiên, đề thi chuyên Toán có sự phân hóa trình độ HS tương đối rõ nét và cân đối, trong đó có khoảng 60% câu hỏi khó, nhất là bài 4D và 5. Các dạng bài này, HS phải có tư duy Toán tốt mới làm được. Còn những bài có kiến thức cơ bản và mở rộng thì HS dễ dàng kiếm được điểm trọn vẹn. Với đề thi chuyên Toán năm nay, nhiều em sẽ đạt được ở mức 6-7,5 điểm; những em học xuất sắc có khả năng đạt 8-9 điểm và cũng có điểm 10 nhưng không nhiều. (Cô Hà Thị Sáu, GV Toán,

Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu)

Anh Hoàng chia sẻ, từ lớp 7, con trai anh đã bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ, thi vào lớp chuyên Tin của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Dù cuộc sống gia đình còn vất vả, song vợ chồng anh luôn tạo điều kiện và động viên con trong học tập. Trong 2 ngày thi trước đó, con anh đã làm tốt các bài thi chung và chắc suất đậu NV1 vào Trường THPT Trần Văn Quan. Vì thế, tâm lý của hai cha con vô cùng thoải mái: “Tôi động viên con cứ làm bài hết khả năng của mình. Nếu kết quả không được như mong muốn thì cũng vui vẻ đón nhận”.

Đề thi có tính phân hóa cao

10 giờ 30 phút, thí sinh bắt đầu rời khỏi phòng thi trong cơn mưa tầm tã. Em Bùi Hoàng Dung (HS Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, TP.Vũng Tàu) dự thi chuyên Toán tỏ ra khá hài lòng với bài thi của mình. Hoàng Dung cho biết, đề thi chuyên Toán năm nay không khó bằng năm ngoái. Tuy nhiên, bên cạnh những câu vừa sức, thì vẫn có những câu hỏi “hóc búa” như câu 4C, 4E, đặc biệt câu 5 rất khó. Những câu này đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng vận dụng nhiều kiến thức vào giải quyết một bài toán. “Dù làm chưa trọn vẹn những câu hỏi khó, nhưng em nghĩ mình có thể đạt khoảng 7 điểm. Em hy vọng mình sẽ có cơ hội được học tập ở môi trường mơ ước”, Hoàng Dung nói.

Với đề thi chuyên Văn, phần đọc hiểu phù hợp, gần gũi với HS. Các câu hỏi đưa ra mạch lạc, tường minh, bám sát ngữ liệu. Câu nghị luận xã hội có chiều sâu trong cách cảm, cách nghĩ. Câu nghị luận văn học phù hợp với trình độ chuyên văn. Ý kiến đề bài đưa ra dễ hiểu và các em dễ dàng tìm được hệ thống luận điểm để làm sáng tỏ ý kiến thông qua 2 tác phẩm. Thí sinh cần làm rõ “hiện thực bình thường” ở 2 thời điểm khi đất nước còn chìm trong khói lửa của chiến tranh qua truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” và khi hòa bình qua bài thơ “Sang thu”. Hiện thực ấy tại 2 thời điểm có sự đối lập, nên là “mảnh đất” phong phú cho học sinh khai thác, phân tích và so sánh. Đồng thời, các em phải làm nổi bật sự “mê hoặc” ẩn chưa trong 2 tác phẩm thông qua chất anh hùng, nét đẹp tâm hồn của người chiến sĩ và bức tranh thu sang được cảm nhận tinh tế, đẹp trong khoảnh khắc giao mùa cùng chất suy tư đầy triết lý qua cái nhìn của người lính xưa. (Thầy Đào Vĩnh Bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, TP.Vũng Tàu)

Em Nguyễn Hà Giang (HS Trường THCS Lương Thế Vinh, TP.Vũng Tàu) thì cho rằng, đề thi Ngữ văn khá hay, dễ hơn so với năm trước. Trong đó, em ấn tượng với câu nghị luận văn học, yêu cầu nêu ý hiểu về ý kiến: “Nhà văn - người biến hiện thực bình thường trở nên mê hoặc”. Hà Giang cho biết, trong bài viết của mình, em đã chia sẻ suy nghĩ của mình về những “tố chất” của nhà văn. Đó phải là người có sự thấu cảm, có khả năng tái hiện cuộc sống qua các tác phẩm văn học… Với kết quả khả quan từ 3 môn thi chung, Hà Giang hy vọng sẽ có cơ hội giành được “tấm vé” vào trường chuyên.

Dù là HS trong đội tuyển tiếng Anh, song em Ngô Trương Ngọc Anh (HS Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) vẫn đánh giá đề thi tiếng Anh năm nay có độ phân hóa cao. Trong đó, khó nhất là phần viết lại câu, điền từ vào chỗ trống. Đề thi cũng khá hay với bài đọc nói về các hành tinh, việc sử dụng trò chơi trong dạy học và câu viết đoạn văn bày tỏ quan điểm có nên cho trẻ tự quyết định thói quen ăn uống hay không. “Với đề thi này, em ước chừng mình chỉ đạt khoảng 4 điểm. Tuy vậy, em cảm thấy khá thoải mái khi những áp lực thi cử dần được giải tỏa”, Ngọc Anh nói.

NHÓM PV GIÁO DỤC