Ảnh: Hơn 2.000 người tham gia hội thi nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Sáng 7/6, tại Quảng trường công viên Bà Rịa UBND tỉnh tổ chức hội thi nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024.

Hội thi thu hút hơn 2.000 người tham gia.

Tham gia hội thi có 29 đội, với hơn 300 VĐV của 29 đội thi đại diện cho hơn 600 tổ liên gia an toàn PCCC và CNCH, các Đội PCCC chuyên ngành, Đội PCCC cơ sở trên địa bàn tỉnh cùng hơn 2.000 cổ động viên. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi dự và phát biểu chỉ đạo.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ lưu niệm và hoa chúc mừng các đội thi.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, các công tác PCCC, CNCH và đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực.

Diễu hành tuyên truyền tại hội thi.

Phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng được củng cố, lực lượng PCCC chuyên ngành, các mô hình cụm cơ quan, DN an toàn PCCC, cụm dân cư an toàn PCCC ngày càng hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, các mô hình tại cấp cơ sở như “Tổ liên gia an toàn PCCC”; “Điểm chữa cháy công cộng” ngày càng được Nhân dân ủng hộ, nhiệt tình tham gia, sẵn sàng ủng hộ mọi điều kiện để duy trì hoạt động.

Những kết quả tích cực trên đã góp phần duy trì ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh.

Thành viên các Đội PCCC cơ sở tham gia diễu hành.

Hội thao lần này là dịp để các Tổ liên gia an toàn PCCC, các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư quản lý vận hành tự kiểm tra, rà soát lại trình độ nghiệp vụ, lực lượng quản lý PCCC của đơn vị mình; là dịp để Nhân dân, các Đội PCCC chuyên ngành, cơ sở tập luyện, thực hành khi có cháy, nổ, sự cố xảy ra.

Các đội thi tài ở nội dung chạy 4x100m cứu người và chữa cháy.

Qua Hội thao kịp thời phát hiện, khắc phục những vấn đề còn hạn chế nhằm xây dựng các mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, đội ngũ lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành thuần thục về công tác chữa cháy, thực hiện tốt phương châm lực lượng tại chỗ trong công tác PCCC, góp phần ngăn ngừa hiệu quả, giảm thiểu tối đa hậu quả do cháy nổ có thể xảy ra tại đơn vị, địa phương do mình quản lý, vận hành.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội tranh tài ở các nội dung: Diễu hành tuyên truyền; trả lời câu hỏi về kiến thức PCCC và CNCH; thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; chạy 4x100m cứu người và chữa cháy; đội hình CNCH và sử dụng xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy để dập lửa.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận từ hội thi:

Thành viên các Đội PCCC cơ sở...

...và phương tiện tham gia diễu hành tại lễ khai mạc.

Thực hiện nghi thức chào Cờ tại lễ khai mạc.

Thành viên các Đội PCCC cơ sở tiến hành phá cửa để vào trong nhà dân cứu người, dập tắt đám cháy.

Khẩn trương thực hiện cứu người, dập tắt đám cháy.

Đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Lực lượng PCCC chuyên ngành kéo thực hiện thao tác kéo dây phun nước.

Sử dụng vòi chữa cháy.

Thành viên các đội thi nỗ lực tranh tài.

Thực hiện: BẢO KHÁNH