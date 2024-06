Ấm áp Tháng Công nhân

Hơn 7,3 tỷ đồng đã được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã trao đến công nhân, lao động bằng hình thức hỗ trợ, tặng quà, xây mới, sửa chữa nhà. Đó là một trong những kết quả đáng khích lệ đã đạt được trong Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Song song đó, các hoạt động chăm lo tinh thần, tạo sân chơi bổ ích cho công nhân, lao động cũng được các cấp công đoàn thực hiện.

LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà công nhân lao động khó khăn nhân Tháng công nhân năm 204.

Những ngày qua, anh Nguyễn Cao Tuấn, công nhân Công ty TNHH Mei Sheng (huyện Châu Đức) luôn cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, chăm lo của công đoàn. Đồng hành cùng công nhân khó khăn, bị tai nạn lao động, LĐLĐ tỉnh đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên 12 NLĐ và anh Tuấn là một trong số đó. Anh Tuấn cho biết, với số tiền 3 triệu đồng được hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh không chỉ có giá trị vật chất khi anh lâm vào tình cảnh khó khăn mà còn là nguồn động viên kịp lúc.

Tại Công đoàn Các KCN tỉnh lựa chọn đối tượng công nhân, lao động khó khăn, bị tai nạn lao động để hỗ trợ trong dịp này. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh cho biết, công đoàn các KCN đã dành gần 450 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; công nhân bị tai nạn lao động. Đồng thời, các CĐCS trực thuộc Công đoàn các KCN cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về NLĐ. “Với phương châm “ở đâu có công nhân lao động, ở đó có công đoàn”, chúng tôi mong muốn chia sẻ, đồng hành cùng NLĐ khó khăn; động viên họ phấn đấu vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ.

Không chỉ thăm, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, Tháng Công nhân năm nay còn có điểm nhấn nổi bật khi LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Đến với nữ công nhân lao động tại các khu nhà trọ, cư xá tại các KCN trên địa bàn tỉnh”. Ngoài gặp gỡ, thăm hỏi đời sống, việc làm, LĐLĐ còn phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền phổ biến pháp luật, giúp các nữ lao động nhận diện được thủ đoạn lừa đảo và có thêm kiến thức bảo vệ sức khỏe. Cùng với đó, Đoàn ĐBQH đã tiếp xúc cử tri với cán bộ công đoàn, công nhân và DN trên địa bàn. Tại đây, Đoàn ĐBQH tỉnh đã lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của DN và nắm bắt tâm tư, tình cảm của NLĐ để kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Các địa phương cũng huy động nhiều nguồn lực và tổ chức các chương trình thiết thực để chăm lo cho công nhân, lao động.

CĐCS các cấp cũng có nhiều cách làm sáng tạo trong chương trình hưởng ứng Tháng Công nhân. Điển hình như, tại Công ty TNHH Lock and Lock Vina (TX.Phú Mỹ), từ đầu tháng 5, bữa ăn ca của NLĐ được tăng từ 20 ngàn đồng lên 22 ngàn/người/suất. Đại diện công đoàn Công ty TNHH Lock and Lock Vina cho biết, nhận thức rõ Tháng công nhân là tháng cao điểm để chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, NLĐ nên nhiều hoạt động hướng về công nhân được triển khai. Trong đó, việc tăng tiền ăn ca để công nhân có bữa ăn giàu năng lượng, dinh dưỡng hơn là nỗ lực của CĐCS.

Ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, Tháng 5 - Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động diễn ra với hàng loạt hoạt động sôi nổi, ấm áp nghĩa tình ở khắp các cấp Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiều mô hình, cách làm hay của tổ chức công đoàn được truyền tải, nhân rộng thông qua các kênh tuyên truyền đã tạo được hiệu ứng tốt và sự tin tưởng của NLĐ. Đã có 655 CĐCS tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024, so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao là 644, đạt tỷ lệ 102%.

