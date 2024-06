Chung tay xây dựng thành phố du lịch sạch ASEAN

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 27/3/2023 của BCH Đảng bộ TP.Vũng Tàu về thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023-2025, UBMTTQ Việt Nam các cấp TP.Vũng Tàu triển khai thực hiện nhiều mô hình huy động sức dân giữ cho phố phường xanh, sạch, đẹp.

UBMTTQ phường Nguyễn An Ninh với mô hình vườn hoa thay điểm rác.

Thi đua sôi nổi

Cuối tuần vừa qua, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường 4 tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Hơn 120 người là đảng viên, CBCC phường và Nhân dân của 8 khu phố cùng tham gia.

Sau lễ phát động, các khu phố đồng loạt thực hiện dọn vệ sinh, bóc bảng rao vặt, quảng cáo trái phép và tuyên truyền người dân bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung.

“Việc thực hiện vệ sinh môi trường, tham gia chỉnh trang đô thị được người dân KP.4, phường 4 thường xuyên thực hiện. Không chỉ giữ gìn cổng, cửa nhà mình sạch, mọi người đi tập TDTT cũng tranh thủ vệ sinh sân tập thể thao của khu phố”, ông Nguyễn Quang Vân, Trưởng KP.4, phường 4 cho biết.

Theo bà Ngô Thị Hồng Điệp, Chủ tịch UBMTTQ phường 4, nhờ việc tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên ra quân, một số điểm đen về rác thải như: số 1 Viba, 89 Lê Lợi, Yên Bái… đã được cải thiện thành điểm sáng về môi trường. Bên cạnh đó, MTTQ phường đang thực hiện mô hình thùng rác thông minh. Theo đó dọc tuyến đường Lê Lợi, cứ 3 hộ sử dụng chung 1 thùng rác xanh, không còn tình trạng mỗi hộ bỏ rác vào túi nilon, tập kết rác ở vỉa hè nữa, đồng thời, đơn vị thu gom rác cũng tiết kiệm thời gian lấy rác. Bên cạnh đó, MTTQ phường trồng hoa, xây dựng tuyến đường Mạc Đĩnh Chi thành tuyến đường kiểu mẫu.

Tại phường Nguyễn An Ninh, mô hình khu phố sáng- xanh - sạch - đẹp tiếp tục được nhân rộng. Trong đó ban công tác mặt trận các khu phố đã xây dựng mô hình “Thùng rác xanh- Khu phố sạch”, vận động các hộ dân mua 300 thùng đựng rác bảo vệ môi trường; các mô hình “bồn hoa thay điểm rác”, “phủ xanh điểm rác” và “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” vào sáng Chủ nhật hàng tuần cũng được duy trì.

Phường 7 cũng tổ chức nhiều mô hình hay để thực hiện chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường. “MTTQ phường, các ban công tác mặt trận khu phố phối hợp người dân cải tạo các bồn cây xanh, tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định; phối hợp UBND phường sử dụng hiệu quả quỹ đất công được giao gắn với đề xuất chuyển đổi công năng cải tạo thành sân chơi, công viên hoặc sân tập thể thao ngoài trời phục vụ người dân tại KP.2, 5, 9. Bên cạnh đó, các KP.3,6,9 đang thí điểm triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn”, bà Đặng Thị Sâm, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 7 cho biết.

Đa dạng các mô hình

Theo báo cáo của UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm xây dựng TP.Vũng Tàu văn minh, hiện đại, sạch đẹp, MTTQ các cấp thành phố chủ động, phối hợp xây dựng nhiều mô hình thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia. Điển hình như: Vận động người dân bàn giao mặt bằng; Duy trì tuyến đường xanh-sạch-đẹp; Chung tay vì thành phố xanh sạch đẹp, Vùng giáo an toàn về ANTT - Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; Vận động Nhân dân không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, xây dựng tuyến đường tuyến đường kiểu mẫu; Bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự đô thị, Vườn hoa thay điểm rác; phân loại rác tại nguồn…

Trong 2 năm qua, MTTQ các cấp trên toàn thành phố chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện 29 công trình, phần việc với tổng trị giá 750 triệu đồng nhằm thực hiện chỉnh trang đô thị.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp thành phố phối hợp với các đoàn thể tổ chức gần 100 lượt ra quân vệ sinh môi trường với các hoạt động cụ thể như: vệ sinh bãi biển, xóa biển quảng cáo, xóa điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường, phát quang bụi rậm, làm sạch, trang trí ngõ phố, khu dân cư,… xây dựng nếp sống văn minh, an toàn trong khu dân cư, góp phần tham gia chỉnh trang đô thị.

“Các mô hình của MTTQ phường xã và các khu dân cư rất đa dạng, vừa thể hiện sự sáng tạo, vừa phù hợp với các khu dân cư, đồng thời tương ứng với nhiệm vụ chỉnh trang đô thị. Qua đó, MTTQ các cấp thành phố phát huy sức dân, nâng cao đời sống người dân, quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu Mai Ngọc Oanh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH