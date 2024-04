Châu Đức tăng cường giải pháp bảo vệ nguồn nước

Ngày 6/4, UBND huyện Châu Đức có văn bản 1402/UBND-VP về giải pháp phòng ngừa và xử lý đối với tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn huyện.

Hồ Đá Đen, nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND huyện Châu Đức, địa phương có nhiều sông suối và công trình thuỷ lợi, là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt chính cho người dân của tỉnh. Hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm nguồn nước đối với các khu vực này vẫn còn tồn tại.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nguồn nước trên địa bàn, UBND huyện Châu Đức yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và chăn nuôi gây ảnh hưởng đến an toàn nguồn nước. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương ở khu vực đầu nguồn, khu vực lân cận các hồ chứa nước để có giải pháp quản lý, khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước.

Trường hợp vượt thẩm quyền, yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương báo cáo UBND huyện để được chỉ đạo xử lý. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc đảm bảo không xảy ra ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn quản lý.

Huyện Châu Đức là địa phương có nhiều hồ, đập và suối cấp nước sinh hoạt cho người dân. Ảnh: Một nhánh suối chảy ra thác sông Ray.

UBND huyện Châu Đức giao Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp với Phòng NN-PTNT và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện các giải pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với sông, suối, các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, nhất là các hồ: Đá Đen, Sông Ray, Đá Bàng, Kim Long. Tăng cường việc kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xả rác thải, nước thải chưa qua xử lý, sử dụng hoá chất độc hại gây ô nhiễm nguồn nước…

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN