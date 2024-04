An toàn lao động không chỉ là khẩu hiệu

"An toàn lao động là trên hết"-Những khẩu hiệu kiểu như vậy không chỉ được gắn ở các công trình, công xưởng sản xuất. Quan trọng hơn, đã được cụ thể hóa bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực.

Người lao động Công ty VARD Vũng Tàu (KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu) trong giờ sản xuất.

Nhiều cách làm hiệu quả

Với phương châm “an toàn lao động là trên hết”, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu (VARD Vũng Tàu), KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu), luôn ưu tiên chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn sản xuất, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động (NLĐ). 3 năm qua, công ty liên tiếp đạt được các mục tiêu về ATLĐ, không xảy ra bất cứ tai nạn nào.

Kỹ sư Nguyễn Văn Lộc, điều phối bộ phận chế tạo vỏ tàu VARD Vũng Tàu chia sẻ: “An toàn là yếu tố luôn được đặt lên hàng đầu nên các yêu cầu trong quá trình sản xuất được thực hiện nghiêm ngặt. Bước vào khu vực sản xuất, mọi lao động đều tự giác tuân thủ quy định ATVSLĐ. Cùng với ý thức cao của NLĐ thì công ty thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện ATVSLĐ giúp mọi người được trang bị kỹ năng an toàn để bảo vệ mình”.

Trong năm 2023, đã có hơn 87 ngàn NLĐ được huấn luyện ATVSLĐ; 77.326 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được các DN, cơ sở kiểm định.

Không còn là khẩu hiệu, ở nhiều DN thực sự có sự quan tâm, đầu tư, chú trọng bảo vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ thì ATLĐ thực sự đi vào đời sống trong quá trình làm việc của NLĐ. Điển hình như Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging (KOA), KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3, TX.Phú Mỹ. Một trong những nội dung quan trọng được hướng đến là bảo đảm môi trường lao động an toàn, xanh-sạch-đẹp. Tại các khu vực trong khuôn viên KOA, việc sắp xếp, bố trí trồng cây xanh, trồng bồn hoa… luôn được chú trọng. KOA đã thành lập Hội đồng ATVSLĐ, thường xuyên phối hợp với các bộ phận đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, giám sát, kiểm tra, xây dựng quy trình, báo cáo các vấn đề an toàn tại cơ sở nhằm kiểm soát kịp thời các yếu tố nguy hiểm, gây hại đến môi trường làm việc của người lao động.

Các cấp công đoàn cơ sở cũng tích cực tham gia cùng với chính quyền cùng cấp và người sử dụng lao động tổ chức thực hiện nhiều hoạt động về ATVSLĐ: tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ, tự kiểm tra về ATVSLĐ, vận động NLĐ tuân thủ quy trình biện pháp ATVSLĐ, tổ chức phong trào thi đua xanh-sạch-đẹp, bảo đảm ATVSLĐ.

Năm 2023, Sở LĐTBXH chủ trì và phối hợp các Sở, ban ngành tiến hànhthanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH đối với 44 DN. Qua thanh tra, kiểm tra và điều tra tai nạn lao động, Sở lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 trường hợp, với tổng số tiền hơn 568 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức 527 cuộc kiểm tra và tự kiểm tra về công tác ATVSLĐ…

Nhiều chuyển biến tích cực

Theo Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, các cấp, ngành đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Luật ATVSLĐ nên ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN, NLĐ được nâng cao, có chuyển biến tích cực. Cùng với đó, các DN thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; chủ động tự kiểm tra ATVSLĐ, khắc phục những thiếu sót trong công tác ATVSLĐ; kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị, máy có yếu tố nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Qua đó, nhiều sự cố, nguy cơ mất an toàn lao động, cháy, nổ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, môi trường, tài sản của NLĐ, DN và cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Điểu, Chánh thanh tra Sở LĐTBXH cho biết, công tác ATVSLĐ tại Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều chuyến biến tích cực. Tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ trong các đơn vị, DN có nhiều chuyển biến rõ nét. Ở nhiều DN lớn, sử dụng lao động đã có sự quan tâm, đầu tư nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo đảm sức khỏe cho NLĐ. Nhìn chung, việc chấp hành chính sách, pháp luật ATVSLĐ của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động ngày càng tốt hơn. Quản lý nhà nước về ATVSLĐ được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quản lý công tác ATVSLĐ; công tác thông tin tuyên truyền được triển khai với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN