Chiều 8/4, UBMTTQ Việt Nam TT.Long Hải tổ chức ra mắt mô hình Khu dân cư an toàn, không tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn tổ dân cư số 10 và 11, KP. Hải Hòa.

Đại diện TT.Long Hải trao quyết định thành lập mô hình "Khu dân cư an toàn, không tệ nạn xã hội" cho đại diện tổ dân cư số 10, 11 (KP.Hải Hòa).

Ban điều hành thực hiện mô hình gồm 12 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, phối hợp với cảnh sát khu vực tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và TNXH; giữ gìn mối đoàn kết tương thân, tương ái giữa các hộ gia đình, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn phát sinh, không để nảy sinh phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương; vận động các nguồn lực để trang bị hệ thống camera an ninh, lắp đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các tổ dân cư.

Đây là một trong những mô hình nhân rộng tổ dân cư an toàn do UBND, UBMTTQ Việt Nam thị trấn phối hợp phát động năm 2023 tại KP.Hải Bình. Từ nay đến 16/4, TT.Long Hải tiếp tục nhân rộng thêm 8 mô hình tại các khu phố.

