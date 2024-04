Công nhận vùng an toàn dịch bệnh tại huyện Xuyên Mộc

Cục Thú y vừa ban hành Quyết định số 98/QĐ-TY-DT về việc công nhận huyện Xuyên Mộc là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng và dịch tả heo cổ điển. Quyết định có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Huyện Xuyên Mộc hiện có 3.024 hộ chăn nuôi trâu, bò với tổng đàn 12.060 con; 823 hộ chăn nuôi heo, với tổng đàn 144,5 ngàn con; 3.511 hộ chăn nuôi dê, cừu, với tổng đàn hơn 36 ngàn con, 104 hộ chăn nuôi thủy cầm (tổng đàn 96.000 con); 22.337 hộ chăn nuôi gà (tổng đàn 196.950 con).

Trên địa bàn huyện còn có 60 trang trại chăn nuôi. Trong đó có 46/60 trang trại áp dụng công nghệ cao như: chuồng lạnh; hệ thống máng ăn, máng uống tự động.

Từ năm 2015, huyện Xuyên Mộc đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật và đến nay có 7/13 đơn vị cấp xã được chứng nhận là vùng an toàn dịch bệnh đối bệnh Cúm gia cầm và Newcastle. Ngoài ra còn có các cơ sở chăn nuôi heo, bò, gà, vịt được chứng nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh.

SONG BÌNH