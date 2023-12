570 học sinh THPT Phú Mỹ được định hướng nghề nghiệp

Ngày 13/12, tại Trường THPT Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ), Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình “Đánh thức khát vọng và Định hướng nghề nghiệp” với sự tham gia của gần 570 HS, cán bộ quản lý, GV nhà trường. Ban tư vấn chương trình là lãnh đạo, giảng viên của các khoa, viện thuộc Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo Phường Phú Mỹ và đại diện doanh nghiệp.

Thành viên ban Tư vấn chương trình lắng nghe chia sẻ của HS về định hướng ngành nghề.

Tham dự chương trình, các em HS đã được thành viên ban tư vấn cung cấp thông tin về những ngành có nhu cầu nguồn nhân lực lớn tại địa phương trong thời gian tới, cụ thể là các ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Du lịch, Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin, Tâm lý học, khối ngành sức khoẻ... Cùng với đó là những căn cứ để chọn ngành, chọn nghề phù hợp, thông tin tuyển sinh năm 2024 của Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu… Đặc biệt, qua các câu chuyện thực tế, diễn giả của chương trình còn giúp các em “đánh thức” khát vọng, vượt qua khó khăn để theo đuổi đam mê.

5 HS có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng của chương trình.

Dịp này, Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu trao học bổng nhập học tặng 50% học phí học kỳ 1 trị giá 300 triệu đồng cho Trường THPT Phú Mỹ; trao 30 thẻ học tiếng Anh của Học viện Anh ngữ Quốc tế Sydney (Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Sydney Việt Nam); trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho HS có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Chương trình được sự đồng hành, tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Sydney Việt Nam, Công ty Mekong, Công ty TNNH Kiểm toán AACS, Công ty thời trang FORBE, Vietsovpetro Hồ Tràm Resort, Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Nguyễn Hà (Khách sạn The Malibu Vũng Tàu, The Malibu House - Villa, The Malibu Hotel Sài Gòn, The Malibu Travel), Công ty TNHH Thương mại - Giao nhận Chúc Minh…

Từ tháng 11 đến nay, chương trình “Đánh thức khát vọng và Định hướng nghề nghiệp” đã có mặt tại 9 Trường THPT trên địa bàn tỉnh, tư vấn, định hướng chọn ngành, chọn trường cho hơn 3.380 HS.

HOÀNG DƯƠNG